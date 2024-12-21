新华网东京12月20日电（记者岳晨星）展现中国山西省风土人情的“杏花村·汾酒的故乡”摄影展19日在日本东京举行，近百名中日各界友好人士参加活动。

12月19日，在日本东京，到场嘉宾观看摄影作品展。（岳晨星 摄）

本次展览来自旅日摄影家冯学敏关于山西省风貌的摄影作品。30余幅作品不仅有位于山西省汾阳市的杏花村，还有碛口古镇、太原晋祠、平遥古城、武则天纪念馆等，充分展示了山西省的自然风光与人文气息。

12月19日，在日本东京，旅日摄影家冯学敏在“杏花村·汾酒的故乡”摄影展上致辞。（岳晨星 摄）

中国驻日本大使馆公使衔参赞张沛霖出席活动，他在致辞中表示，冯学敏在摄影，特别是风光摄影领域有深厚的造诣，多年来致力于中日友好交流。就像杜牧诗中所写的那样：“借问酒家何处有，牧童遥指杏花村”，相信通过此次摄影展，能够将山西当地的美丽风景传递给每一个人。

冯学敏拍摄的山西省汾阳市碛口古镇李家山村。

据冯学敏介绍，他于今年10月前往山西省采风，深入“汾酒的故乡”杏花村，意图通过摄影作品展现汾酒历久弥新的生命力与匠心。他表示，希望通过镜头讲述中国传统文化的故事，将山西文化的深厚底蕴传递给日本观众，为中日文化交流搭建桥梁。

冯学敏拍摄的汾酒制作工艺。

当日还发布了同名摄影集，共收录74幅冯学敏的摄影作品。该展览由山西杏花村汾酒国际贸易有限责任公司与泽熙国际株式会社联合主办。

冯学敏拍摄的平遥古城墙。

冯学敏拍摄的杏花村汾酒老作坊博物馆·古酒柜雕塑。

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