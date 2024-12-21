新华社莫斯科12月20日电 题：普京年度记者会释放哪些信号

新华社记者黄河 李奥 包诺敏

俄罗斯总统普京19日在莫斯科举行“年度盘点”活动，对即将过去的一年进行总结，以现场问答和直播连线形式回答国内外记者和俄罗斯公民的提问。在大约4个半小时里，普京回答了76个问题，内容涉及经济、社会、国际热点等多方面。

分析人士指出，普京围绕经济民生、对乌克兰特别军事行动等多个民众关心的问题阐明立场，展现出不屈服于西方压力的态度。他还在回答新华社记者提问时高度肯定俄中关系，体现出对发展两国关系的重视。

12月19日，普京在“年度盘点”活动上讲话。新华社记者白雪骐摄

俄罗斯经济有喜有忧

关于今年俄罗斯经济，普京表示，俄国内生产总值去年增长3.6%，今年将达3.9%至4%，高于美国和欧元区经济增速。他指出：“尽管存在外部威胁，但俄经济形势总体稳定。”

同时，普京表示，根据俄央行此前通报的情况，俄目前通胀率为9.2%至9.3%，仍是“一个令人担忧的信号”。普京认为，俄罗斯的通胀问题存在地区性差异，供应与需求不匹配、国际价格波动和西方制裁等，均是导致当前通胀高企的原因。此外，普京还就俄人口问题、住房保障、交通基础设施等问题作出回应。

就热点问题阐明立场

关于乌克兰危机，普京表示，当前，特别军事行动战区局势正在发生重大转变，俄军士兵正朝着完成主要任务的目标前进。俄军会将乌军赶出库尔斯克地区，但普京没有就此给出具体期限。

关于和平前景，普京表示已准备好在不设先决条件的情况下与乌方谈判，但重申谈判需基于当前局势和过往的协议。他表示，中国、巴西、南非等国提出的和平倡议是平衡的，不强迫任何一方，“是寻求解决乌克兰危机的真诚尝试”。

谈及与美国的关系，普京表示，自己已经4年多没有与美国当选总统特朗普交谈，如果美方有相关意愿，他愿与特朗普对话、会面。

对于上述这些表态，俄媒评价，普京表明了俄罗斯不屈服于西方压力、通过增强俄国防力量维护国家安全和主权利益的坚定态度，也再次展现出俄方愿通过谈判解决冲突的务实姿态。

12月19日，普京（后中）出席“年度盘点”活动。新华社记者曹阳摄

高度肯定俄中合作

在此次活动中回答新华社记者提问时，普京高度肯定俄中关系。

他表示，近年来，俄中关系达到前所未有的水平。他说，根据中方统计，俄中双边贸易额2023年超过2400亿美元，今年仍有增长；两国联合投资项目不断丰富，为双边关系发展夯实基础；两国举办文化年、青年交流年等活动，增进相互了解。普京表示，俄中合作符合两国人民利益。

2025年是世界反法西斯战争胜利80周年。普京表示，俄中两国为二战胜利作出巨大牺牲，“当时我们在一起，现在我们也在一起，我们一直是全球稳定的重要因素”。

谈及金砖合作，普京表示，金砖国家合作机制不是对抗西方的工具，其快速发展受到更多国家关注。金砖国家合作建立在对等和相互尊重基础上，通过协商方式解决问题。

分析人士指出，普京的相关表态展现出俄方对俄中关系的重视。俄罗斯外交部外交学院副院长奥列格·卡尔波维奇表示，俄中为建立基于相互尊重和利益平衡的世界新秩序提供了不同于西方的模式，两国关系发展前景广阔。

(责编：王禹蘅、崔越)