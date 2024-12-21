12月19日，在比利时布鲁塞尔，德国总理朔尔茨步入欧盟峰会会场。新华社记者 彭子洋 摄

新华社布鲁塞尔12月20日电（记者康逸 林浩）德国总理朔尔茨19日在欧盟峰会期间批评欧盟对从中国进口的电动汽车加征关税，再次呼吁通过谈判尽快解决问题。

朔尔茨表示，现在必须迅速与中国就关税问题达成协议，采取对立立场毫无意义。他还提议建立欧盟范围内的电动汽车推广计划，以提高欧洲电动汽车生产和销售水平。

朔尔茨还呼吁欧盟委员会对未能实现二氧化碳排放目标的汽车制造商采取更宽松立场。他说，在全球汽车行业困境下，欧盟因相关汽车制造商无法达到限排目标而对其实施高额罚款没有意义。

12月19日，在比利时布鲁塞尔，德国总理朔尔茨在欧盟峰会前接受采访。新华社记者 赵丁喆 摄

根据欧盟现行法律，从2025年开始，在更严格的二氧化碳排放限制下，未达标车企可能面临巨额罚款。

近日，意大利、波兰、奥地利、保加利亚、捷克、罗马尼亚和斯洛伐克等国联合致函欧盟委员会，对已处困境的汽车行业因罚款而雪上加霜的前景表达担忧。

分析人士认为，欧盟执意对从中国进口的电动汽车加征关税，造成欧洲消费者难以平价买到优质电动汽车，客观上加剧了欧盟国家车企电动化转型难度，也令欧盟的绿色转型之路愈加坎坷。

12月19日，在比利时布鲁塞尔，德国总理朔尔茨在欧盟峰会前接受采访。新华社记者 彭子洋 摄

朔尔茨于今年10月16日在德国联邦议会批评欧盟拟对华电动汽车加征关税的举措。他强调，欧盟十几个成员国和许多德国汽车制造商高管都反对对华电动汽车加征关税。他呼吁欧盟和中国尽快形成相关解决方案。

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