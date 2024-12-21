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通讯｜走进马六甲，见证中马人文旅游热

2024年12月21日07:52 | 来源：新华网
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新华社马来西亚马六甲12月20日电 通讯｜走进马六甲，见证中马人文旅游热

新华社记者王嘉伟 李奕慧

坐落在航线交错的马六甲海峡一侧，马来西亚古城马六甲总是一番热闹景象。即便是在雨季，这里依旧熙攘。其中，不乏慕名而来的中国游客，或漫步于马六甲河畔，或穿行在街市巷弄之间，感受这座城市深厚的历史底蕴与多元文化交融的独特韵味。

历史上，马六甲是东西方商品交易、文化交流的重要枢纽。明代航海家郑和七下西洋、五次驻节马六甲的故事，广为人知。如今，历史记忆与现代风貌交相辉映，大批中国游客前来探访郑和遗迹，体验中国文化“出海”的别样魅力。

“小时候学到郑和下西洋的历史，就像在心里种下一颗种子，总想到马六甲看看。”在马六甲郑和文化馆，杭州游客王霖告诉新华社记者，今年恰逢中马建交50周年，免签政策让他能够顺畅入境马来西亚，完成儿时心愿。“历史课本里的故事如今出现在眼前，我真切感受到文化交流如同纽带，加深中马两国之间的联系与理解。”

自去年12月中马两国实施签证互免政策以来，两国人民交流互动日益频繁，跨境旅游从过去的“凤毛麟角”变成如今的“说走就走”，更从以往的“世界很大我想去看看”变为如今的文化深度游。今年前10个月，到访马来西亚的中国游客超250万人次，马方赴华游客达108万人次，实现双向奔赴。

“很多游客不再只是观光旅游，而是进行文化深度体验。”多年来致力于推广中国传统文化的马六甲郑和·朵云轩艺术馆馆长黄文庆介绍，近年来，马六甲举办许多具有中国元素的文化活动，如推广郑和文化、峇峇娘惹文化以及赛龙舟庆端午等民俗活动。“中国文化‘走出来’并与本土文化融合，吸引大量中国游客前来，深度体验这种‘美美与共’的文化之旅。”黄文庆说。

这是12月3日在马来西亚马六甲拍摄的鸡场街景观。新华社发（张纹综摄）

这是12月3日在马来西亚马六甲拍摄的鸡场街景观。新华社发（张纹综摄）

在以鸡场街为中心的马六甲历史城区，各具特色的骑楼、商铺林立，这里不仅是郑和驻扎马六甲时设立“官厂”的所在地，也是早期华人迁居南洋的落脚点。漫步骑楼间，不时有三两名擎着纸伞、穿着娘惹服饰的游客从记者身边走过。“马六甲的‘小娘惹’文化与中国渊源颇深，我在地理书和电视上都看到过，来到这里旅游，就是想亲身感受一下这份独特的文化。”来自福建的游客李婷说。

峇峇娘惹，是指当时迁居马六甲的华人与当地居民通婚而形成的族群，男性后代称为“峇峇”，女性后代则称为“娘惹”。随着族群不断发展壮大，峇峇娘惹在保留中华传统习俗的同时吸收马来人的文化，形成独特文化体系。在饮食、语言、服饰等方面，峇峇娘惹成为中马文化交流与融合的重要象征。

12月4日，在马来西亚马六甲，小娘惹餐馆老板娘黄露丝（中）上菜。新华社发（张纹综摄）

12月4日，在马来西亚马六甲，小娘惹餐馆老板娘黄露丝（中）上菜。新华社发（张纹综摄）

“越来越多的游客寻找娘惹餐，想亲自尝试。”在马六甲鸡场街的小娘惹餐馆，店主黄露丝向记者介绍，很多游客了解到峇峇娘惹文化后，也想品尝一下娘惹菜的味道。“我是第五代娘惹，特别希望能把正宗的娘惹菜分享给大家。”黄露丝说，“娘惹餐融合广东、福建的烹饪风格和马来西亚的本地特色，味道很特别，甜中带酸、酸里有点辣，很多游客尝过后都还想再吃。”

“以前来东南亚旅游，喜欢去海岛欣赏自然风光，现在更多希望感受华人下南洋的历史，看看中华文化在南洋的继承和发扬。”参观完马六甲的峇峇娘惹博物馆后，来自北京的游客王珊珊对记者说，在这里，她看到中华传统文化的传承，以及在与当地文化融合后展现出不同特色，体会到情感上的共振，“我们在海外也彷佛有了‘家’的感觉”。

12月4日，在马来西亚马六甲，马来西亚马六甲历史城区（鸡场街）工委会主席颜天禄接受新华社记者采访。新华社发（张纹综摄）

12月4日，在马来西亚马六甲，马来西亚马六甲历史城区（鸡场街）工委会主席颜天禄接受新华社记者采访。新华社发（张纹综摄）

“在中马两国共同实施免签政策的背景下，越来越多中国游客来到马六甲，推动当地经济发展。”马来西亚马六甲历史城区（鸡场街）工委会主席颜天禄对新华社记者说，“马六甲是郑和和平精神的辐射地、中马文化融合共生的峇峇娘惹文化堡垒地。这里不仅能让中国朋友体验南洋华人风俗习惯和文化传统，还能让人们感受到两国人民世世代代的深厚友谊。”

12月5日，中国游客在马来西亚马六甲景区内拍照。新华社发（张纹综摄）

12月5日，中国游客在马来西亚马六甲景区内拍照。新华社发（张纹综摄）

岁末临近，新春将至，马六甲也将换上新春装扮。谈及明年，颜天禄充满期待地说：“2025年是郑和下西洋620周年，也将是鸡场街连续第35年举办迎新春活动。相信丰富的文化活动将吸引世界各地游客，前来马六甲感受当地的春节氛围。”

(责编：王禹蘅、崔越)

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