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中塞铁杆友谊的成色（记者手记）

谢亚宏
2024年12月21日05:47 | 来源：人民网－人民日报
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　　冬日清晨，天蒙蒙亮，多瑙河边寒风刺骨。斯梅戴雷沃钢厂内，已是热火朝天。钢厂热轧车间操作主管马特科维奇来到车间，与工友们握手问好、高声交流。在他们身旁，一块块刚锻造完成的钢板冒着热气，在流水线上依次传送，将所有人的脸映得通红。

　　“2016年我到访的河钢斯梅戴雷沃钢厂已是塞尔维亚三大出口企业之一。”今年5月，在对塞尔维亚进行国事访问之际，习近平主席在塞尔维亚《政治报》发表题为《让铁杆友谊之光照亮中塞合作之路》署名文章，特意提到斯梅戴雷沃钢厂。今年4月，习近平主席还复信钢厂塞尔维亚籍职工，勉励他们为中塞友谊作出新贡献。

　　习近平主席的关心，被钢厂员工视为莫大的激励。马特科维奇说：“习近平主席在百忙之中依然关心着钢厂发展，这让我们备受鼓舞，也坚定了我们建设好钢厂的信心和决心。”

　　斯梅戴雷沃钢厂取得巨大经济社会效应，不仅彻底改变了钢厂的命运，也增强了当地民众的发展信心。记者曾多次来到钢厂采访，最让人感动的，是中塞员工如朋友般互相尊重、相互信任，正是因为大家心往一处想、劲往一处使，使得一度濒临倒闭的钢厂短时间内迅速复苏，也让钢厂工人成为中塞铁杆友谊的见证者和传承者。

　　中塞铁杆友谊历经国际风云变幻考验，有着深厚的历史底蕴、坚实的政治基础、广泛的共同利益、扎实的民意根基。从匈塞铁路、贝尔格莱德绕城高速公路等重大建设项目，到中塞自贸协定生效、两国直航不断增多，中塞友谊不断结出硕果，持续造福两国人民。随着新时代中塞命运共同体建设取得更多成果，两国铁杆友谊的成色将更足。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月21日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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