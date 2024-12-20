新华社北京12月20日电（记者温馨）外交部发言人林剑20日表示，美方应立即停止非法霸占古巴领土，尽快关闭关塔那摩“黑狱”，将古巴移出所谓“支恐国家”名单。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，美国国防部日前宣布将1名囚犯从关塔那摩监狱遣返，目前仍有29名被拘留者在押关塔那摩监狱。外界评称，近年来，美国历届政府曾多次承诺关闭关塔那摩监狱，但时至今日仍未兑现承诺。尽管古巴政府曾多次抗议，美国仍非法占领关塔那摩部分领土超过120年。发言人对此有何评论？

林剑说，美国长期非法霸占古巴关塔那摩湾部分领土，在关塔那摩监狱滥搞任意拘押，滥施刑讯逼供。美方行径严重违反国际法，严重损害古巴主权利益。包括联合国在内的国际社会已多次对此表达关切，要求美方尽快关闭关塔那摩监狱，尽快还被拘留者以公正。美方对关闭这座“美式集中营”一再食言，只会刷新美式人权的底线和下限。

林剑说，关塔那摩监狱是古巴久不愈合的伤口，也是美国对古巴长达一个多世纪非法干涉的铁证。美方一面在关塔那摩大搞任意拘押，一面将古巴纳入所谓“支恐国家”名单，国际社会对这种双重标准的虚伪嘴脸看得很清楚。

“中方坚定支持古方维护本国主权和尊严，坚决反对美国干涉古巴内政。美方应立即停止非法霸占古巴领土，停止对古巴霸凌封锁，尽快关闭关塔那摩‘黑狱’，尽快撤出关塔那摩基地，把本就属于古巴的土地还给古巴人民，将古巴移出所谓‘支恐国家’名单。”林剑说。

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