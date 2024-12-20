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“茅台也有，伏特加也有” 普京“年度盘点”活动回答76个问题

2024年12月20日16:29 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科12月19日电（记者李奥　黄河）俄罗斯总统普京19日在“年度盘点”大型记者见面会上回答新华社记者提问时说，近年来，俄罗斯与中国关系达到前所未有的水平，双边活动建立在互信基础上。

　　12月19日，在俄罗斯首都莫斯科，俄罗斯总统普京在“年度盘点”活动上讲话。新华社记者 白雪骐 摄

12月19日，在俄罗斯首都莫斯科，俄罗斯总统普京在“年度盘点”活动上讲话。新华社记者 白雪骐 摄

　　普京指出，俄中地方合作是双边关系的重要部分，“茅台也有，伏特加也有，但都是适量的”，强调增进双方人员交往的重要性。他说，俄中合作符合两国人民利益。两国在国际舞台上的协作是国际生活中的重要因素。俄中贸易额将继续增长，两国联合投资项目为未来提供保障。俄中文化年等人文活动，是发展双方政治协作和经济关系的基础。

　　在谈及俄国内经济时，普京指出，俄经济呈稳定态势，俄国内生产总值去年增长3.6%，今年俄经济增长将达3.9%。俄将继续发展经济，巩固国家主权。

　　在谈及特别军事行动时，普京指出，特别军事行动战区局势正在发生重大转变，俄军士兵正朝着完成主要任务的目标前进。俄方意在寻求长期稳固的和平，保障俄罗斯及其公民安全，虽然这一问题是复杂的，但整体上来看是可以寻求的。

　　普京指出，中国、巴西、南非提出的和平倡议是平衡的，不强迫俄乌任何一方，是寻求解决乌克兰危机的真诚尝试。

　　在谈及叙利亚局势时，普京说：“当前，叙利亚局势依然严峻，不容乐观。我们希望叙利亚能够迎来和平。”他表示，俄与叙各方力量及地区国家“保持密切且有效的联系”，“将叙利亚的现状归结为某种失败，视其为俄罗斯的挫败，这是不准确的”。

　　在谈及俄美关系时，普京说，在美方有相关意愿的情况下，他愿与美国当选总统特朗普对话、会面。

　　在谈及国际合作时，普京指出，金砖国家合作机制不是对抗西方的工具，其快速发展正在受到更多国家关注。金砖国家合作建立在对等和相互尊重基础上，通过协商方式解决问题。

　　普京19日在莫斯科举行“年度盘点”活动，今年的“年度盘点”包括每年一度的“与普京直接连线”电视节目，以及年度大型记者招待会，活动持续4个半小时，共回答76个问题。

(责编：刘洁妍、徐祥丽)

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