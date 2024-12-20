人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

庆祝中刚建交60周年招待会在京举行

2024年12月20日16:08 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网北京12月20日电 （记者刘以爽）12月18日，中国人民对外友好协会与刚果共和国驻华使馆在京共同举办庆祝中刚建交60周年招待会。外交部副部长邓励出席，中国人民对外友好协会副会长鄢东和刚果共和国驻华大使尼昂加分别致辞。

鄢东在致辞中积极评价中刚传统友谊与务实合作并表示，60年来中刚两国共同铸就了牢不可破的传统友谊，共同打造了中非团结协作、合作共赢的典范。中国人民对外友好协会愿以建交60周年为新起点，同刚各界携手努力，赓续传统友谊，更好发挥民间交往、务实合作、人文交流和青少年友好的桥梁作用，为进一步深化中刚全面战略合作伙伴关系贡献智慧和力量。

中国人民对外友好协会副会长鄢东致辞 人民网记者 刘以爽摄

中国人民对外友好协会副会长鄢东致辞。人民网记者 刘以爽摄

尼昂加表示，刚中建交是国际关系史上的典范，开启了两国在政治、经济和社会文化领域相互信任的紧密关系，实现互利共赢。刚中高水准合作推动两国实现切实发展，为人民带来福祉。希望两国人民秉持团结友好精神，高举合作火炬，将传统友谊薪火相传。

刚果共和国驻华大使尼昂加致辞 人民网记者 刘以爽摄

刚果共和国驻华大使尼昂加致辞。人民网记者 刘以爽摄

(责编：王禹蘅、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部