人民网北京12月20日电 （记者刘以爽）12月18日，中国人民对外友好协会与刚果共和国驻华使馆在京共同举办庆祝中刚建交60周年招待会。外交部副部长邓励出席，中国人民对外友好协会副会长鄢东和刚果共和国驻华大使尼昂加分别致辞。

鄢东在致辞中积极评价中刚传统友谊与务实合作并表示，60年来中刚两国共同铸就了牢不可破的传统友谊，共同打造了中非团结协作、合作共赢的典范。中国人民对外友好协会愿以建交60周年为新起点，同刚各界携手努力，赓续传统友谊，更好发挥民间交往、务实合作、人文交流和青少年友好的桥梁作用，为进一步深化中刚全面战略合作伙伴关系贡献智慧和力量。

中国人民对外友好协会副会长鄢东致辞。人民网记者 刘以爽摄

尼昂加表示，刚中建交是国际关系史上的典范，开启了两国在政治、经济和社会文化领域相互信任的紧密关系，实现互利共赢。刚中高水准合作推动两国实现切实发展，为人民带来福祉。希望两国人民秉持团结友好精神，高举合作火炬，将传统友谊薪火相传。

刚果共和国驻华大使尼昂加致辞。人民网记者 刘以爽摄

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