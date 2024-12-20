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中国代表呼吁共同努力为妥善解决苏丹问题创造条件

2024年12月20日15:57 | 来源：新华网
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新华社联合国12月20日电 中国常驻联合国代表傅聪19日在安理会苏丹问题公开会上呼吁，国际社会应倾听苏丹人民对和平的迫切呼声，共同努力为妥善解决苏丹问题创造条件。

傅聪表示，苏丹冲突已进入第20个月，战火仍在延烧，平民伤亡持续增加，流离失所人数再创新高，人道局势更趋严峻，冲突外溢冲击地区稳定。安理会已就苏丹局势通过两份决议。当务之急是确保上述决议得到有效执行，尽快实现局势缓和降温，最大限度保护平民安全。

傅聪表示，中方期待联合国同非洲联盟、东非政府间发展组织（伊加特）、阿拉伯联盟等区域组织加强协调，加快形成合力，共同探索解决冲突的创新办法和有效途径。中方愿同国际社会一道，为苏丹战火早日平息贡献力量。

傅聪强调，中方赞赏世界粮食计划署等联合国机构开展的大量人道援助工作，欢迎苏丹政府近期宣布延长开放阿德雷过境点，增开境内多座机场作为人道物资运输、存储和分发枢纽并为便利人道准入采取多项切实举措。任何国际人道行动都要充分重视苏丹政府在主权、安全等方面的合理关切，都应遵守人道、中立、公正、独立等原则，避免以人道为借口无理施压，更不得借此谋取政治私利。

傅聪说，冲突爆发至今，中方已向苏丹提供多批粮食和医疗用品等人道援助，新一批粮食援助近期即将到港。中方近期还同联合国粮农组织合作在苏丹红海州实施助农项目，向中小农户提供种子等农业资料，帮助应对粮食安全挑战。我们愿同国际社会一道，为帮助苏丹缓解人道局势、恢复和平稳定继续作出更多努力。

(责编：艾雯、徐祥丽)

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