新华社北京12月20日电 美国五角大楼19日说，早在叙利亚局势剧变之前，部署在叙利亚的美军就已达约2000人，比美方多年来对外宣称的人数多出一倍有余。

这是2021年8月26日在美国弗吉尼亚州阿灵顿拍摄的五角大楼。新华社记者刘杰摄

叙利亚2011年爆发内战。数年后，美国以打击极端组织“伊斯兰国”为名，未经叙政府允许在叙利亚长期驻军，并扶持叙境内库尔德武装控制叙东部和北部大片地区，包括主要产油区和产粮区。多年来，美方一直说驻叙美军大约900人。

本月8日，巴沙尔·阿萨德领导的叙利亚政府在反对派武装进攻中被推翻，五角大楼依然称驻军人数没有变化。不过，五角大楼发言人帕特里克·赖德19日在例行记者会上改口，称驻叙美军现有大约2000人，“我今天得知这一数字”。

他解释称，其中大约900人是“核心”部队，驻扎时间为9个月至12个月，其余为“临时轮换”部队，驻留时间更短，为30天至90天，且在“在阿萨德政权被推翻前就已部署到位”。

赖德没有披露在叙美军人数增加的具体时间，仅模糊地说“有一段时间”“最少几个月”。按照他的说法，这与叙利亚局势剧变或打击“伊斯兰国”均无关联。

有记者追问赖德，他先前一直称驻叙美军大约900人，五角大楼官员为何不纠正。赖德只是重申他“今天才得知”，同时表示背后原因有“外交考虑”，未作进一步说明。

叙局势剧变后，土耳其支持的“叙利亚国民军”对美国扶持的叙库尔德武装大打出手。美国把叙境内库尔德武装视为打击“伊斯兰国”的关键力量之一和中东政策的一个抓手，土耳其则将其视为土耳其反政府组织库尔德工人党在叙分支，多次出兵越境打击。分析人士指出，美土两国就叙境内库尔德人的矛盾近期已经显现。（惠晓霜）

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