新华社开罗12月20日电（记者董修竹）埃及总统府19日发表声明说，总统塞西当天在首都开罗举行的第11届发展中国家八国集团峰会期间分别同土耳其总统埃尔多安、伊朗总统佩泽希齐扬举行会谈讨论地区局势。

在与埃尔多安的会谈中，塞西回顾了埃及在促进加沙地带停火、释放在押人员以及促使人道主义援助进入加沙地带等方面所作努力。埃尔多安说，他同意塞西的看法，即建立一个独立的巴勒斯坦国是恢复地区和平与稳定的基本保证。双方还讨论了叙利亚局势，一致谴责以色列侵犯叙领土主权，要求必须立即停止这些侵犯行为。

塞西在与佩泽希齐扬的会谈中探讨了发展两国关系问题，双方同意发展双边关系应以符合两国利益、促进地区稳定为目标。双方还就巴勒斯坦、黎巴嫩和叙利亚局势交换了意见。塞西强调缓和地区紧张局势和避免局势升级的重要性，并敦促各方采取明智行动，避免那些严重影响地区和世界和平的危险对抗。

佩泽希齐扬是11年来首位访问埃及的伊朗总统。

据埃及总统府发布的消息，峰会期间，塞西还分别会见了巴勒斯坦总统阿巴斯和黎巴嫩总理米卡提。塞西与阿巴斯一致重申反对任何迫使巴勒斯坦人流离失所、破坏巴勒斯坦事业的企图。塞西与米卡提共同强调，各方必须以智慧和负责任的态度采取行动，恢复地区和平。

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