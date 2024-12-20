新华社开罗12月19日电（记者董修竹）第11届发展中国家八国集团峰会19日在埃及新行政首都举行，着重讨论中东地区安全问题。

埃及总统塞西在峰会开幕式致辞中说，中东地区正面临“以色列对巴勒斯坦人民的持续战争”和黎巴嫩、叙利亚的脆弱局势等重大安全挑战，经济和贸易保护主义抬头以及双重标准盛行加剧了冲突和战争。

伊朗总统佩泽希齐扬在讲话中说，发展中国家八国集团应采取切实措施，制止以色列对加沙地带、黎巴嫩和叙利亚的“侵略”。

土耳其总统埃尔多安表示，土耳其正密切关注叙利亚事态发展，叙利亚应迅速制订重建计划。他说，当今世界正经历影响全球稳定的冲突和紧张局势，包括发展中国家八国集团在内的国际组织需要适应全球发展，努力制定从危机中复苏的全面战略。

阿拉伯国家联盟秘书长盖特说，阿拉伯地区正在经历“其现代历史上最危险的时刻”，不解决危机或者在没有解决方案的情况下冻结冲突，只会带来脆弱的稳定。

与会者还讨论了通过促进中小企业发展赋能青年、加强成员国间经济合作等问题。峰会决定批准阿塞拜疆加入发展中国家八国集团，成为该组织成立以来首个新成员。

发展中国家八国集团成立于1997年，创始成员国包括孟加拉国、埃及、印度尼西亚、伊朗、马来西亚、尼日利亚、巴基斯坦和土耳其，宗旨是促进成员国间的发展合作。

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