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众议院未通过新支出法案 美政府面临停摆

熊茂伶
2024年12月20日14:02 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿12月19日电（记者熊茂伶）美国国会众议院19日未能通过一项新的支出法案。距离联邦政府资金耗尽仅剩一天，政府停摆的风险进一步增加。

　　新支出法案由众议院共和党领导层起草，将按照现行水平为政府提供资金至3月14日，并根据当选总统特朗普的要求，将联邦政府债务上限延长至2027年1月30日。

　　当天，众议院的表决结果为174票支持、235票反对，法案遭到民主党人和一些保守派共和党人的反对。一些保守派共和党人不愿提高政府的借款限额。

　　9月下旬，美国会通过一项短期支出法案，将为联邦政府提供资金的期限从9月30日延长至12月20日。如果两党不能及时推动新的支出法案在国会通过，那么联邦政府部分机构将陷入停摆。

　　众议院17日发布了一项短期支出法案，这一法案将按现行水平为政府提供资金至3月14日，为立法者提供更多时间就新的年度拨款法案进行谈判。同时，该法案包括1000亿美元救灾资金，还将农业法案延期一年，并给农民提供100亿美元援助。

　　尽管两党已初步达成协议，但特朗普18日突然宣布“完全反对”拟议中的短期支出法案，让众议院共和党领导层措手不及。众议院议长迈克·约翰逊等人随后寻求备用方案，将特朗普要求的提高债务上限条款加入，但新方案没能在众议院得到大多数议员支持。

(责编：艾雯、徐祥丽)

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