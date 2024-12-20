新华社意大利都灵12月20日电 题：意大利林戈托：百年工业遗址的华丽转身

新华社记者任耀庭

在意大利北部工业城市都灵坐落着一座著名建筑——林戈托，这里曾是菲亚特汽车的生产基地，也是百年前欧洲最大的汽车工厂。20世纪80年代，菲亚特关闭林戈托汽车工厂，经过系列改造，林戈托如今已成为一座多功能综合体，不仅有美术馆、会展中心、酒店，人们还可以在过去的“试车跑道”上漫步并远眺阿尔卑斯山脉……林戈托展现了如何再利用工业遗址，为城市发展不断注入新活力。

菲亚特林戈托汽车工厂建成于20世纪20年代。由两座平行的五层建筑组成，为U形结构，整个建筑群长1000米，宽300多米，高28米。五层建筑的每一层都承担汽车生产的某一阶段任务，成品车会被送至屋顶的测试跑道试车。这种设计在当时极具创新性，展示了都灵作为意大利核心工业区的辉煌。

林戈托汽车工厂运行近60年间，共有约80款车型在这里诞生，对菲亚特的企业发展和都灵巩固其作为国家工业中心的地位起到重要作用。

然而，随着经济全球化和工业转型的推进，菲亚特于20世纪80年代关闭了林戈托工厂，将生产线移至更高效的现代化厂区。造车工厂关闭标志着都灵向后工业时代过渡的开始，同时也意味着林戈托面临被遗弃的风险。

掌管菲亚特的阿涅利家族决定不让这座具有象征意义的建筑荒废。1985年，他们邀请知名建筑师伦佐·皮亚诺参与设计，将林戈托改造为一个集商业中心、会展中心、大学校区和美术馆等多功能于一身的综合体，项目于1994年建设完成，成为意大利工业遗址再利用的里程碑。

林戈托工厂的主要车间被改造成购物中心、会议和展览场地，为城市的商业活动提供新空间；另有两家酒店入驻，为前来参观的人群提供便利；2002年，都灵理工大学的汽车工程系也入驻这里……林戈托的功能更加多样化。

顶楼的改造最令人称奇，这里有一家收藏了阿涅利家族私人艺术品的艺术馆，楼顶原有周长1.5公里的试车跑道得到了保护利用。每人只要支付两欧元，即可登上原来的工业禁区，在楼顶车道漫步，远眺壮美的阿尔卑斯山脉，俯瞰都灵市区全景……

跑道边覆盖有6000多平米植被，种植着4万多株植物。近年来，还有十几位艺术家的雕塑作品陆续在楼顶展示……原来的试车跑道俨然“进化”成豪华的空中花园。

菲亚特品牌首席执行官奥利维耶·弗朗索瓦表示，将这个名为“跑道500”的空中花园建在一座20世纪初修建的工厂屋顶上，对菲亚特具有非常重要的象征意义。一个百年前曾代表着工业污染的地方，以及一个当时不对外开放的测试跑道，如今变成了一座对所有人开放的花园。

除了象征意义，改造后的林戈托也为当地经济注入活力，吸引大量游客和商业活动。近三年来，林戈托每年接待超过150万游客和商旅人士。自1992年来，意大利规模最大的书展——都灵书展每年在工厂大楼旁边的林戈托会展中心举办，每年可吸引多达20万人参加。

都灵理工大学建筑与设计系教授米凯莱·博尼诺在接受新华社采访时说，除了经济效益，林戈托为都灵带来的文化意义也不容忽视，它保留并展示了菲亚特乃至整个都灵的工业历史和文化遗产，能够激发游览者对城市工业遗产保护的兴趣。

博尼诺说，工业遗址再利用在可持续发展中发挥着至关重要的作用。“现有建筑的再利用比新建建筑更环保，不仅可以减少资源消耗，还能降低城市扩张对土地的压力。”

他说，从废弃工厂到商业文化综合体，林戈托的蜕变不仅代表建筑物的重生，也象征着城市转型的成功。通过合理的设计规划，这座建筑找到了新的功能定位，成为都灵乃至全欧洲工业遗址改造的成功典范。

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