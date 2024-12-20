新华社联合国12月19日电（记者 施春）联合国大会19日通过决议，就以色列为巴勒斯坦民众提供人道主义援助的相关义务，寻求国际法院的咨询意见。

在联大会员国投票表决中，该项决议以137票赞成、12票反对、22票弃权的结果获得通过。美国和以色列投了反对票。

决议请求国际法院评估以色列在“确保并促进不受阻碍地为巴勒斯坦平民提供迫切需要的必需物资”中应尽的义务，要求以色列遵守国际法和国际法院规定的一切法律义务。同时，决议对以色列立法禁止联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处活动以及阻碍各方向巴勒斯坦民众提供人道主义援助表示关切。

今年7月，国际法院发表一项咨询意见，认为以色列对巴勒斯坦领土的占领违反国际法，敦促以色列立即结束其非法占领和定居点建设。

国际法院是联合国主要司法机关，可以对联合国机构向其提出的法律问题发表不具法律约束力的咨询意见。

去年10月新一轮巴以冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成4万多名巴勒斯坦人死亡。

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