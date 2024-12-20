新华社洛杉矶12月19日电 综述｜美加紧应对H5N1型禽流感

新华社记者谭晶晶

近期，H5N1型高致病性禽流感病毒在美国持续蔓延。针对这一情况，美国加利福尼亚州已宣布进入紧急状态，加强禽流感应对措施。

今年3月，美国首次在农场饲养的山羊幼崽以及奶牛体内检测到H5N1型禽流感病毒。4月，美国疾病控制和预防中心确认得克萨斯州一名与奶牛有密切接触的人感染H5N1型禽流感病毒。这是美国发现的首例H5N1型禽流感病毒“牛传人”病例，也是美国第二例人感染H5N1型禽流感病毒病例。首例感染同类型禽流感病毒的病例于2022年出现在科罗拉多州。

今年4月以来，美国已有7个州累计报告61例人感染H5型禽流感病毒病例。美国农业部最新统计数据显示，自今年3月底以来，美国已累计在16个州的866个奶牛群中检测出H5型禽流感病毒，50个州发现家禽感染禽流感病毒。美国还分别发现一例猪和羊驼感染H5N1型禽流感病毒。

美疾控中心发布的研究显示，感染H5N1型禽流感病毒的美国奶牛场工人实际数量可能远超官方统计。今年6月至8月，研究人员检测了密歇根州和科罗拉多州发生过H5N1型禽流感疫情的奶牛场工人的血样，发现感染率达7%。

美国约翰斯·霍普金斯健康保障中心流行病学家凯特琳·里弗斯表示，数以千计奶牛场工人可能接触过受感染的奶牛，新研究表明许多病例被遗漏，很可能大多数或所有发生H5N1型禽流感疫情的州都有人感染病例。

美国12月18日确认首例人感染H5N1型禽流感病毒重症病例。患者接受了住院治疗，其感染可能与接触了私人后院养殖场饲养的生病、死亡的禽类有关。

美疾控中心表示，出现个别的人感染H5N1型禽流感重症病例并不意外。此前，其他国家曾报告过人感染H5N1型禽流感重症或死亡情况。目前尚未发现H5型禽流感病毒人际传播现象。

为应对禽流感疫情，加州州长纽森18日宣布该州进入紧急状态，以确保政府机构拥有快速应对疫情所需的资源和灵活性。加州已建立全美最大的检测和监测系统以应对禽流感疫情。自11月底以来，有关机构已在加州两家生牛乳制品企业的生牛奶样本中检测到禽流感病毒。

美疾控中心表示，H5N1型禽流感病毒对公众健康造成的直接风险仍然较低，但接触受感染或潜在受感染动物的人群感染风险更大，比如奶牛场工作人员等。该中心提醒公众尽可能避免接触患病或死亡的动物，尤其是野生鸟类和家禽；避免在无保护措施情况下接触动物粪便、未经消毒的牛奶等；与野生鸟类或患病、死亡的家禽及其他动物有直接或密切接触的个人，需穿戴防护设备。

(责编：艾雯、徐祥丽)