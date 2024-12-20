12月6日拍摄的深圳全球招商大会现场。新华社发

新华社深圳12月20日电（记者王丰、孙飞）从2024京津冀产业链供应链大会到第二届中国国际供应链促进博览会，再到近日在深圳举办的全球招商大会……今年以来，中国积极搭建各类国际交流合作平台，吸引众多跨国企业高管来华“掘金”。

12月的南海之畔，深圳举办了全球招商大会，来自33个国家和地区的超700家企业及机构代表参会，其中世界500强企业及跨国公司超200家。一批重大项目在现场签约，涉及投资额超9000亿元，涵盖新能源、新一代电子信息、低空经济、智能网联汽车、生物医药与医疗器械等领域。

法国达索系统是工业软件领域的全球领军企业。公司全球执行副总裁许善淞说，去年以来，深圳和达索系统合作建立数字创新生态系统，希望与深圳共同改造和升级传统产业，赋能新质生产力，培养壮大战略性新兴产业、布局未来产业。

12月6日，法国达索系统公司全球执行副总裁许善淞在深圳全球招商大会上。新华社发

统计显示，今年已有特斯拉、松下、安达、德科等跨国企业高管，以及中国欧盟商会、英中贸易协会等商贸协会代表专程访问深圳。他们或考察当地工厂，或与生意伙伴洽谈，尽管国际贸易投资环境不确定性增多，但他们对中国投资热度不减。

展会是观察中国高水平对外开放的窗口。多场展会的成功举办，是中国主动向世界开放市场的重要举措，为世界经济注入信心和活力。

11月10日，第七届中国国际进口博览会在上海圆满收官。6天里，近3500家参展商、约800个采购团体乘兴而来、满载而归。按年计，本届进博会意向成交额800.1亿美元，比上届增长2.0%。

第二届链博会期间，境外参展商占比从去年的26%上升到32%，参展国别近70个；2024中国国际旅游交易会吸引了来自80多个国家和地区的1000余位国际参展商及近600位海外旅行商参展参会，同时开展600多场线下买卖家专业洽谈。

今年以来，中国全面取消制造业领域外资准入限制措施；首次在全国范围内对跨境服务贸易建立负面清单管理制度；允许在9地试点设立外商独资医院……加速迈向制度型开放的步履铿锵。

不少地方出台措施鼓励支持外资参与创新链、产业链投资。例如天津、重庆等地发布了进一步优化外商投资环境、加大吸引外商投资力度的若干措施和实施方案，强调加大重点产业链引资服务力度，加大对外资标志性项目的支持力度。

分析人士指出，外企高管频繁来华的背后，是中国在全球产业链供应链格局中不可撼动的地位。例如，以龙头企业比亚迪为牵引，深圳构建了囊括整车、动力电池、电机电控、自动驾驶、智能座舱等领域的完整汽车产业链供应链。

在第二届链博会上，美国苹果公司展览牌引人注目：苹果的200家主要供应商中有超过80%在中国生产。首次现身链博会的苹果首席执行官蒂姆·库克表示：“没有中国的这些合作伙伴，我们就无法取得今天的成就。”

不久前，礼来、辉瑞、拜耳等8家知名国际医药企业在北京新设研发或创新机构，其中大多为跨国药企业务版图中的“北京首个”“中国首个”。

中国（深圳）综合开发研究院数字经济与全球战略研究所所长曹钟雄表示，近年来，外商来华投资逐渐迈向高端、趋向创新，尤其是“营商环境、现代化产业体系、新质生产力”对外资吸引力愈加凸显。“中国巨大的市场仍是外企必争之地，对全球投资者吸引力将持续增强。”他说。

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