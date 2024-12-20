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《为什么长江如此迷人》绘画与旅行日记展在巴黎开幕

2024年12月20日10:06 | 来源：人民网-国际频道
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人民网巴黎12月19日电 （记者尚凯元）12月18日，《为什么长江如此迷人》绘画与旅行日记展在巴黎中国文化中心开幕。此次展览通过中国画家高翔与法国作家旅克·理查德的图画与文字记录，为法国观众开启了一扇感知长江魅力的独特窗口。

12月18日，“为什么长江如此迷人”对谈会现场。人民网记者 尚凯元摄

12月18日，“为什么长江如此迷人”对谈会现场。人民网记者 尚凯元摄

长江是中华民族的母亲河，全长6300余公里，孕育了灿烂的文明与多样的生态系统。2005年夏至2006年春，高翔与旅克·理查德共同逆长江溯源而上，沿途以步行、坐船、租车、搭拖拉机等交通方式，记录下了长江的自然景观与人文风貌。2021年，二人创作的色粉画与游记被整理成书籍《为什么长江如此迷人》在中国出版。

法国观众在欣赏展品。人民网记者 尚凯元摄

法国观众在欣赏展品。人民网记者 尚凯元摄

高翔在开幕致辞中表示：“我们用绘画和文字两种方式记录长江流域的巨大变化，作品表达了朴素、真实、同情、赞美与关怀。希望通过这次展览，让中法观众感受到长江的雄伟与魅力，也让更多人理解中国文化的深厚内涵。”他回忆起与旅克的长江探险之旅时说道：“长江的多样性令人惊叹，从地理、气候再到文化的丰富性，在世界上独一无二。那次旅程是我们人生中一次难得的探险和珍贵的记录。”

《为什么长江如此迷人》书籍和展览宣传册。人民网记者 尚凯元摄

《为什么长江如此迷人》书籍和展览宣传册。人民网记者 尚凯元摄

在当天的对谈会上，法国扎菲尔欧亚合作促进会会长贝文江（Jean Pegouret）也分享了自己最近在长江沿岸不同地区的旅行经历和观察。他认为，高翔的画作与旅克的文字，能够让人透过时间直观感受到中国社会变迁。他还推荐在场听众利用中国实行30天免签政策的便利，亲身体验长江的文化与自然魅力，感受中国基础设施的便利，以及现代化建设与乡村振兴所带来的社会变化。

展览现场。人民网记者 尚凯元摄

展览现场。人民网记者 尚凯元摄

展览现场。人民网记者 尚凯元摄

展览现场。人民网记者 尚凯元摄

此次展览以高翔手绘的长江地图为主线，沿两位作者逆流而上的足迹徐徐展开。地图标注了他们曾经踏足的38个城市与乡村，主线地图旁展示了高翔描绘的60余幅作品以及旅克的日记手稿节选。据悉，该展览将持续至2025年1月15日。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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