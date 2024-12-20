人民网巴黎12月19日电 （记者于超凡）当地时间12月17日，中国驻法国大使馆在法国国立吉美博物馆举办第三届巴黎中法论坛。论坛以“开启中法关系下一个60年新征程”为主题，法国政商学各界友人以及部分中资企业、华侨华人代表等约200人出席。

法国宪法委员会主席法比尤斯在开幕式上发表视频致辞，表示中法都是联合国安理会常任理事国和具有全球影响力的大国，中法关系的发展证明合作才是解决世界挑战的钥匙。

中国驻法国大使卢沙野在主旨讲话中回顾了今年中法关系的重大事件，强调当前中法关系走到承前启后的关键路口，两国虽然历史文化和国情迥异，但双方的共同利益始终远大于分歧。中法之间多一些对话、少一些猜疑，世界就能多一些稳定、少一些动荡。中法都是有智慧的大国，下一个60年里两国必将以更加开阔、包容、客观的心态看待彼此，必将通过坦诚、建设性的对话塑造更加成熟而富有韧性的双边关系。卢沙野最后表示，我即将结束驻法大使任期，但无论身在何处，都会一直关注中法关系发展。

随后，十余名重量级嘉宾分别进行了三场主题研讨，就推动中法战略、经贸和人文领域合作实现新发展建言献策。嘉宾们指出，两国应共同发出合作共赢的时代强音，推动全球治理体系改革。合作共赢是法中经贸关系的“主旋律”，法国企业界对中国未来发展充满信心，愿继续同中国深化经贸合作，将合作的蛋糕越做越大。法中建交60周年和文旅年将两国人文交流推向新高度，双方应进一步加强人文交流与合作，促进文明互鉴、民心相通。

法国前总理拉法兰出席闭幕式并致辞，指出法中两国长期相互吸引，虽然政治制度有所不同，但应加强互学互鉴，推动两国关系健康发展。

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