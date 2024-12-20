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《和》专题视频首映礼在吉隆坡成功举办

2024年12月20日09:45 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷12月20日电 （记者简承渊）吉隆坡消息：当地时间19日，由吉隆坡中国文化中心与汉语桥俱乐部（吉隆坡）联合出品的《和》专题视频首映礼在吉隆坡成功举办。马来西亚国家团结部长拿督艾伦达干、中国驻马来西亚特命全权大使欧阳玉靖担任首映礼推介主礼嘉宾，共同见证这一具有历史意义的时刻。

主礼嘉宾共同推介《和》专题视频首映礼。主办方供图

主礼嘉宾共同推介《和》专题视频首映礼。主办方供图

《和》专题视频为庆祝马来西亚与中国建交50周年的辉煌成就而精心策划与制作，分为“扬帆远航”与“开枝散叶”上下两集。视频以郑和下西洋的历史为背景，巧妙运用现代多媒体技术，生动再现马中两国之间悠久的友好交往史。通过精美画面、详实文献资料与深情旁白，结合郑和当年到访的马六甲、槟城、登嘉楼等地的实景拍摄，为观众呈现一场穿越时空的视觉盛宴，仿佛亲历那段辉煌历史。

拿督艾伦达干在致辞中高度评价《和》专题视频的意义。他表示，这部视频让马来西亚人民更深刻体会到团结与和谐对于塑造民族认同的重要性，同时也成为向世界展示马来西亚包容、和谐共处之国家形象的重要窗口。

中国驻马来西亚特命全权大使欧阳玉靖阁下在发言中表示，《和》专题视频以郑和下西洋为题材和视角，从郑和下西洋驶过的历史足迹中，回望中马源远流长的传统友谊，展望两国互利共赢的美好蓝图。“郑和下西洋带来的不是战火、殖民和掠夺，而是和平、友谊和繁荣，留下的是博大精深的中华文化和彰显中华文明特性的郑和精神，这一宝贵精神财富至今仍散发着时代光芒，为中马友好关系发展提供丰厚滋养。”欧阳玉靖大使如是表示。

《和》专题视频将于2024年12月20日（星期五）及12月27日（星期五）晚上八时，通过线上平台全球播映。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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