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和评理 | 加强对话沟通 解锁中美合作潜力

2024年12月20日09:43 | 来源：中国日报网
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尽管有人大肆炒作“修昔底德陷阱”，试图让人信以为真，但这并非历史的必然，而是可以避免的。

美国当选总统特朗普将于1月20日宣誓就职。中美关系这一世界上最重要的双边关系在未来几年中如何发展，不仅关系到两国人民的利益，也关系到全人类的未来。

因此，双方应当努力管控分歧、增信释疑、拓展合作，为世界前两大经济体开辟友好相处、共同发展的道路。这只能通过对话沟通来实现。

前事不忘，后事之师。四年来，双方建立或重启了20多个沟通和交流机制，包括日前举行会议的中美经济工作组、金融工作组。通过沟通，双方在禁毒、执法、气候变化、人工智能和青年交流等领域取得了重大进展。就在几天前，两国续签《中美科技合作协定》，两国科学家能够继续在气候研究、地震监测和公共卫生等领域开展合作。

不过，中美关系的稳定健康发展仍面临诸多障碍和挑战，美国一些反华政客千方百计压制中国的发展，对中国发动贸易战和科技战，推动“脱钩断链”，在台湾等问题上粗暴干涉中国内政。

拜登政府近日发布对华半导体出口管制措施，加大对半导体制造设备、存储芯片等对华出口管制，将136家中国实体增列至出口管制实体清单，对中国与第三国贸易横加干涉。不仅如此，拜登政府还准备对中国芯片进行贸易调查，最终可能针对中国制造的某些芯片和使用这些芯片的产品加征关税、实施进口禁令或采取其他措施，这是美国无意放松打压中国高科技发展的最新迹象。

但是，遏制打压阻挡不了中国发展壮大，只会损害中美互信合作，激化矛盾，增加摩擦。如果美方一意孤行，中方别无选择，只能采取坚定措施，维护自身主权、安全和发展利益。

历史一再表明，中美合则两利，斗则俱伤，合作是双方唯一正确的选择。中国希望能使中美关系保持在稳定、健康和可持续发展的轨道上。只要双方携手合作，就可以办成许多大事好事。特朗普近日也表示“中国和美国可以一起解决世界上所有问题”。为此，美国必须避免寻求“新冷战”，不与中国发生冲突。中国致力于中美关系稳定、健康、可持续发展，希望美国也能与中方相向而行，携手合作，共克时艰，造福世界。

本文编译自《中国日报》12月19日社论

原文标题：Dialogue key to unlocking brighter prospects for development of future Sino-US relations

(责编：艾雯、徐祥丽)

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