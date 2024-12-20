新华社金边12月19日电（记者吴长伟）第六届澜湄国际电影周18日在柬埔寨首都金边开幕。来自澜湄流域国家的电影从业者、嘉宾齐聚一堂，畅叙电影文化产业的新机遇、新发展。

这是12月18日在柬埔寨首都金边拍摄的第六届澜湄国际电影周开幕式。新华社发（批隆摄）

柬埔寨文化与艺术大臣彭萨格娜出席开幕式并致辞说，澜沧江-湄公河次区域是一个文化丰富、历史悠久的地区。此次活动不仅是一场汇聚电影行业制片人和艺术家的盛会，同时也是深化澜沧江-湄公河次区域各国友谊、促进相互间文化对话和合作的活动。

与会人士认为，澜湄国际电影周作为澜湄人文交流品牌，有力促进了流域国家人民相互了解和友谊，深受各国业界人士和民众欢迎。今年是“中柬人文交流年”，两国成功举办了一系列文化、旅游、青年、地方交往等人文交流活动，本届电影周是中柬人文交流又一盛事。相信在双方共同努力下，中柬电影文化交流合作必将迎来更加广阔的前景。

这是12月18日在柬埔寨首都金边拍摄的第六届澜湄国际电影周开幕式。新华社发（批隆摄）

开幕式上，播放了第六届澜湄国际电影周宣传片、展映影片集锦，表演了柬埔寨传统舞蹈及澜湄传统时装秀。取景于中国云南省普洱市澜沧拉祜族自治县惠民镇景迈山的影片《一点就到家》在开幕式上播放，普洱的优美风光、普洱咖啡等山水风物被外国嘉宾和观众了解并关注。

本届澜湄国际电影周由云南省电影局、云南省人民政府外事办公室以及柬埔寨文化艺术部影视与文化传播司主办，将持续至21日。其间，《假如，我是这世上最爱你的人》《逆行人生》《生日快乐》《当妈妈变老》等20部澜湄流域国家电影陆续在金边多家影院展映，此外电影周还会举行电影学术交流、澜湄流域电影交流与合作研讨会、电影项目推介及合作签约、澜湄之夜等活动。

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