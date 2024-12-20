12月19日，在日本东京都的中央大学，木版水印传承人、浙江十竹斋版画博物馆馆长魏立中（左）指导一名大学生体验木版水印技艺。新华社发

当日，国家级非物质文化遗产项目木版水印传承人、浙江十竹斋版画博物馆馆长魏立中应邀在日本中央大学为大学生介绍“浮世绘与中国十竹斋木版水印艺术传承历程”。交流会上，学生们领略了中华传统木版水印技艺的魅力，体验了版画创作。

12月19日，在日本东京都的中央大学，学生们举着自己制作的木版水印画合影。新华社发

当日，国家级非物质文化遗产项目木版水印传承人、浙江十竹斋版画博物馆馆长魏立中应邀在日本中央大学为大学生介绍“浮世绘与中国十竹斋木版水印艺术传承历程”。交流会上，学生们领略了中华传统木版水印技艺的魅力，体验了版画创作。

12月19日，在日本东京都的中央大学，一名大学生展示自己制作的木版水印画。新华社发

当日，国家级非物质文化遗产项目木版水印传承人、浙江十竹斋版画博物馆馆长魏立中应邀在日本中央大学为大学生介绍“浮世绘与中国十竹斋木版水印艺术传承历程”。交流会上，学生们领略了中华传统木版水印技艺的魅力，体验了版画创作。

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