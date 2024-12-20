新华社北京12月19日电 题：双向奔赴！中国和中东国家产业与投资合作持续升温

新华社记者任军、蔺妍、王海洲

中东的资金和中国的市场、技术，正在热情地双向奔赴。

近年来，沙特阿美等中东企业和中东主权财富基金等机构，在中国加快布局，以真金白银对中国经济发展投下信任票。与此同时，中国企业“出海”中东市场步伐提速，双赢合作不断深化。

2023年3月29日拍摄的开工仪式现场。当日，由华锦阿美石油化工有限公司实施建设的精细化工及原料工程项目（简称华锦阿美项目）在辽宁盘锦破土动工。新华社记者 潘昱龙 摄

对华产业投资加码

塔吊林立，机械轰鸣。在福建漳州古雷半岛，由沙特阿美参与投资的古雷炼化一体化工程二期项目开工刚满月，建设如火如荼。相隔仅约2公里，由沙特基础工业公司（SABIC）参与投资建设的中沙古雷乙烯项目即将进入设备安装阶段。

两个项目总投资额分别高达711亿元和448亿元，通过将原油变身石化产品，增加原油产品附加值。

就在今年8月，SABIC还宣布签署投资协议，计划在古雷建设一座热塑性工程塑料合金工厂。“这是SABIC在华业务发展的又一重要里程碑，展现出我们持续投资中国的信心。”SABIC首席执行官阿卜杜拉哈曼·阿尔-法季说。

千里之外的辽宁盘锦，沙特阿美参与投资的另一个超大型项目——华锦阿美精细化工及原料工程项目正在加紧施工，8座百米烟囱和1座超百米烟囱完成封顶，乙烯精馏塔大型装置完成吊装。这一项目总投资837亿元，建成后将成为一座世界级石化和精细化工基地。

真金白银的投入最有说服力。作为在华投资较多的外企之一，沙特阿美还通过入股荣盛石化等炼化企业，不断延伸产业链。

“我们频繁在中国投资，正因为看好中国的长期增长潜力。”沙特阿美产品与客户常务副总裁亚瑟·穆夫提说。

今年10月底，沙特国际电力和水务公司宣布将在上海建立全球创新中心，聚焦光伏、风电、储能、绿色氢能和海水淡化等领域的新技术与新产品研发。

公司执行副总裁兼中国区总经理吕云鹤表示，中国在可再生能源等领域的供应链企业拥有先进的技术和具有竞争力的解决方案，在华设立创新中心将支持集团的全球布局与项目开发。

10月30日，在沙特阿拉伯首都利雅得，嘉宾出席上市仪式。当地时间30日上午，沙特阿拉伯投资中国香港市场的交易所买卖基金（ETF）Albilad南方东英MSCI香港中国股票ETF在沙特证交所上市。新华社发（南方东英资产管理有限公司供图）

主权基金青睐中国资产

在企业加大投资的同时，多家中东主权基金活跃在中国的一二级市场，并将目光瞄向石化领域外的其他产业。

今年5月，联想集团获得沙特公共投资基金（PIF）子公司20亿美元战略投资；PIF与深圳市福田区合作，成立蓝海太库（深圳）私募股权投资基金有限公司，首只基金规模逾10亿美元；自2015年进入中国市场以来，阿布扎比主权基金穆巴达拉已投资100多家中国企业，金额高达150亿美元……

“沙特和中国在经济多元化、可持续发展等方面合作潜力巨大，双方携手将为彼此带来广阔机遇，这是PIF看好中国的重要原因之一。”PIF中东和北非证券投资主管阿尔哈格班尼表示，截至今年6月底，PIF在中国的投资额已达220亿美元，聚焦可持续发展、科技、汽车、卫生保健等领域。

彭博社9月25日的报道称，截至当日，今年中东公司在大中华区的交易额已达90亿美元。预计未来几个季度，其投资交易步伐将会进一步加快。

从A股上市公司三季报数据来看，截至三季度末，阿布扎比投资局、科威特政府投资局分别现身24只、17只A股个股前十大流通股东名单中，持仓市值分别达89亿元、43.78亿元，投资领域包含新能源、医药、科技、消费等。

中阿改革发展研究中心副秘书长陈越洋认为，中东资金投资中国资产，表明看好中国市场的长远发展，也有助于中东资产多元化和风险管理。

11月7日在第七届进博会汽车展区拍摄的时的科技E20 eVTOL电动垂直起降飞行器。新华社记者 辛悦卫 摄

双向奔赴合作共赢

中东资本积极布局中国市场的同时，越来越多中资企业加速“出海”中东市场，双向奔赴热潮涌动。

由中企总承包的全球最大单体光伏电站在阿联酋全面竣工；隆基绿能参与沙特红海新城、新未来城的多个光伏电站的建设；比亚迪等多家新能源车企进军中东市场；投资中国和沙特资本市场的ETF产品分别在对方的证券交易所上市，金融互联互通更进一步……

“很多中东国家正积极推动经济多元化，而中国拥有高端制造、5G、新能源、AI和金融科技等领域的技术，双方是天然的合作伙伴。”成都创新金融研究院理事长、阿布扎比国际金融中心原中国区首席代表傅诚刚说。

安永12月18日发布的《跨越千年商道：阿拉伯投资新视角》报告显示，2023年，中国对阿拉伯国家直接投资同比增速远超中国对外直接投资整体增速，意味着阿拉伯国家对中企吸引力持续增强。

更多的合作正在路上：总部位于合肥的阳光电源和沙特阿尔吉哈兹控股公司签订储能项目合作协议，容量达7.8吉瓦时；上海时的科技有限公司与阿联酋Autocraft公司将共同开拓电动垂直起降飞行器（eVTOL）在空中出行等领域的中东市场……

渣打银行（中国）有限公司行长鲁静表示，今年上半年，渣打集团中国—中东走廊业务收入保持双位数增长，显示出双向投资的火热。“这些正在开展的项目只是冰山一角，大量的两地企业在不断接触，未来合作潜力无限。”

(责编：艾雯、徐祥丽)