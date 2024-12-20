新华社联合国12月19日电 中国常驻联合国代表傅聪日前在安理会伊核问题公开会上发言，呼吁尽早启动伊核复谈进程，争取达成共识、取得成果。

傅聪说，一段时间以来，伊朗在核问题上采取建设性立场，不断释放积极信号，多次表明愿重启伊核谈判。欧盟及英国、法国、德国亦作积极回应，不久前同伊方举行新一轮对话。国际原子能机构总干事上月成功访伊，双方就伊核相关保障监督未决问题继续开展合作。上述积极动向来之不易，有关各方应抓住机遇，相向而行，尽早启动伊核复谈进程，争取实现早期收获。

傅聪指出，要坚持政治解决大方向，维护伊朗核问题全面协议有效性，不应推倒重来、另起炉灶。全面协议历经10多年艰苦谈判达成，业经安理会核可，时至今日仍是最佳选择，是各方通过外交手段解决伊核问题的最大公约数。各方应重视上述谈判成果，坚持把恢复全面协议完整、有效执行作为重点，平衡解决各方正当合理关切，维护各方合法权益。

傅聪表示，要营造良好政治氛围，增进互信互谅，不应动辄制裁施压、诉诸对抗。伊核问题相关方特别是美伊之间缺乏互信，这是启动复谈的主要障碍。美国作为伊核危机始作俑者，理应承担历史责任，展现政治诚意，推动复谈进程，不能变本加厉、再次进行“极限施压”。其他各方亦应采取积极行动，推进对话接触，持续累积互信，为复谈创造有利条件。

傅聪说，要采取理性务实态度，坚持实事求是，不应将伊核问题扩大化、复杂化。面对持续动荡的中东地区局势，各方应秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，通过对话协商解决分歧争端，推动构建各方普遍接受的中东安全架构，为实现持久和平、共同安全创造条件。

傅聪表示，在当前国际安全环境下，通过政治外交手段妥善处理伊核问题对维护国际防扩散体系及中东地区和平稳定至关重要。中方再次呼吁各方增强紧迫意识，体现责任担当，尽早启动复谈进程，争取达成共识、取得成果。作为安理会常任理事国和全面协议参与方，中方将继续秉持客观公正立场，同各方保持密切接触，积极推进伊核问题政治解决进程，同时也将坚定维护自身的正当合法权益。

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