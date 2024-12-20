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热带气旋“奇多”袭击莫桑比克死亡人数升至73人

2024年12月20日08:38 | 来源：新华网
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新华社坎帕拉12月19日电（记者聂祖国）马普托消息：莫桑比克灾害风险管理和减灾局19日发布报告说，日前在该国北部德尔加杜角省登陆的热带气旋“奇多”迄今已造成73人死亡，另有500多人受伤，受灾人口超过18万。

根据报告，“奇多”造成逾3.6万栋房屋、48个医疗机构以及上百处关键公共基础设施受损，149所学校受到影响。政府已设立两个紧急安置中心，目前已安置1300多名无家可归的灾民。

莫桑比克总统纽西19日晚在全国电视讲话中宣布，将从20日开始为灾害遇难者举行为期两天的全国哀悼。他18日在社交媒体上发表声明说，已派遣跨部门团队前往受灾省份，评估灾情并全力提供支持。

联合国人道主义事务协调厅等多个国际组织已开始向莫桑比克提供紧急人道援助，同时呼吁国际社会提供更多资金帮助受灾民众。

热带气旋“奇多”于12月5日在印度洋西南部形成，15日登陆莫桑比克德尔加杜角省梅库菲区，24小时内降雨量超过250毫米，风速高达每小时120公里。德尔加杜角、楠普拉和尼亚萨等北部三省连日遭受强降雨和大风袭击。

莫桑比克位于非洲东南部，东濒印度洋，拥有漫长海岸线。

(责编：艾雯、徐祥丽)

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