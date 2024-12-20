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利比亚冲突双方同意继续进行和解对话

2024年12月20日08:35 | 来源：新华网
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新华社拉巴特12月19日电（记者霍晶）利比亚冲突双方19日在摩洛哥布兹尼盖发表声明，同意继续保持对话，促进各方和解，实现利比亚危机和平解决。

当天，代表利比亚冲突双方的国家最高委员会和国民代表大会在布兹尼盖结束为期两天的协商会议。根据会议结束时发表的声明，双方达成共识，准备启动联合行动，通过选举、重组行政权力、进行机构和金融改革、实现民族和解等举措，解决利比亚面临的各种问题。

双方一致认为，自由和透明的选举对恢复利比亚稳定和完成政治过渡非常重要。双方还同意今后保持各层级人员接触，继续与联合国有关机构进行合作，促进利比亚民族和解进程，实现利比亚危机和平解决和利比亚国家机构的统一。

摩洛哥外交大臣布里达18日在会议开幕式上呼吁利比亚冲突双方“重新拥抱”《利比亚政治协议》精神，希望此次协商会议成为重振利比亚和平进程的起点。

2011年卡扎菲政权被推翻后，利比亚陷入动荡。得到联合国承认的民族团结政府与支持它的武装力量控制西部部分地区，国民代表大会则与“国民军”结盟，控制东部和南部大部分地区。在联合国斡旋下，利比亚对立双方2015年12月签订《利比亚政治协议》，同意结束分裂局面，共同组建民族团结政府，但协议未能得到执行。

(责编：艾雯、徐祥丽)

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