人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

古特雷斯呼吁推动叙利亚实现和平包容可信的政治过渡

2024年12月20日08:26 | 来源：新华网
小字号

新华社联合国12月19日电（记者 施春）联合国秘书长古特雷斯19日就叙利亚问题举行新闻发布会，呼吁国际社会支持推动叙利亚实现和平、包容、可信的政治过渡。

古特雷斯说，叙利亚未来的政治过渡进程必须以安理会第2254号决议基本原则为指导，必须由叙人民主导、服务于叙人民。联合国正致力于推动叙利亚实现这一进程。

古特雷斯表示，当前叙利亚正处于“决定性时刻”，但也充满了不确定性。虽然叙部分地区局势已经稳定，但冲突远未结束。此外，以色列的大规模空袭仍在继续，极端组织“伊斯兰国”的威胁依然存在。

古特雷斯表示，保护平民仍是当前首要任务。他呼吁国际社会提供更多支持，以满足叙利亚当前迫切的人道主义与重建需求，帮助叙利亚实现持久和平与稳定。

古特雷斯同时强调，以色列对叙利亚发动大规模空袭并进入戈兰高地缓冲区，是对叙利亚主权和领土完整的侵犯，必须停止。除了联合国维和人员，戈兰高地缓冲区内不应有其他军事力量存在。叙利亚的主权、领土完整必须完全恢复。

叙利亚政局近来发生剧变。本月8日，“叙利亚沙姆解放武装”宣布“解放大马士革并推翻阿萨德政权”。以穆罕默德·巴希尔为看守总理的叙利亚过渡政府10日正式接管权力。

(责编：艾雯、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部