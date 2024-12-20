新华社联合国12月19日电（记者 施春）联合国秘书长古特雷斯19日就叙利亚问题举行新闻发布会，呼吁国际社会支持推动叙利亚实现和平、包容、可信的政治过渡。

古特雷斯说，叙利亚未来的政治过渡进程必须以安理会第2254号决议基本原则为指导，必须由叙人民主导、服务于叙人民。联合国正致力于推动叙利亚实现这一进程。

古特雷斯表示，当前叙利亚正处于“决定性时刻”，但也充满了不确定性。虽然叙部分地区局势已经稳定，但冲突远未结束。此外，以色列的大规模空袭仍在继续，极端组织“伊斯兰国”的威胁依然存在。

古特雷斯表示，保护平民仍是当前首要任务。他呼吁国际社会提供更多支持，以满足叙利亚当前迫切的人道主义与重建需求，帮助叙利亚实现持久和平与稳定。

古特雷斯同时强调，以色列对叙利亚发动大规模空袭并进入戈兰高地缓冲区，是对叙利亚主权和领土完整的侵犯，必须停止。除了联合国维和人员，戈兰高地缓冲区内不应有其他军事力量存在。叙利亚的主权、领土完整必须完全恢复。

叙利亚政局近来发生剧变。本月8日，“叙利亚沙姆解放武装”宣布“解放大马士革并推翻阿萨德政权”。以穆罕默德·巴希尔为看守总理的叙利亚过渡政府10日正式接管权力。

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