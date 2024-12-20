李增伟

魔方的官方名称是“鲁毕克方块”，它源于一位匈牙利人的创造与探索。问世50年来，魔方的全球销量约5亿个，且仍在不断增长。小小魔方究竟有何魔力，让全世界的人们爱不释手呢？

1974年，为了帮助学生建立对立体概念的实感认识，匈牙利布达佩斯工艺美术学院讲师鲁毕克组装了一个由26个木制方块组成、6面涂有不同颜色的立方体，这就是魔方的原型。起初，鲁毕克以为魔方具有不可复原性，一旦把立方体的色块打乱，就无法恢复如初。但经过一个月的尝试，他成功使所有颜色相同的小立方体重新处于同一面，最终证明了魔方是可复原的。在1979年举行的纽伦堡玩具展上，魔方第一次走进公众视野。1980年，魔方开始销往全球，并很快成为最受欢迎的玩具之一。

在千变万化中反复探索、掌握规律、解决难题，使人们从魔方中获得许多乐趣。根据数学家的计算，一个最普通的三阶魔方，有超过4325亿亿种组合状态。很多魔方爱好者通过识别模式，运用记忆的口诀来解魔方。他们痴迷于在无数可能性中寻找不同解法，追求用更好的方法、更短的时间将其还原。从三阶魔方到现在各种各样的变体，如四阶、五阶甚至多层以及特殊形状的魔方，复原魔方难度的增加给人们带来更多的乐趣和挑战。在各种魔方竞技比赛上，人们不断挑战恢复各种魔方的时间极限，追求速度的同时也寻求更优化的算法，力图将“解决问题”的艺术发挥到极致。

小魔方有大学问。科学家揭示魔方背后更加普适的规律，通过进一步提炼和推广，应用于更加复杂的场景。例如，数学家发现，每个标准的三阶魔方无论如何组合，从任何一个未知处开始，都能在20步内将其复原。在物理学家看来，魔方是研究量子力学、晶体学等现代科学的优质教具，有助于将抽象理论可视化。学校和教育机构使用魔方教授数学、物理和计算机科学等，培养学生空间感知、逻辑推理等能力。材料学家还从魔方的结构找到灵感，创制出常规合成路径无法实现的材料。步入人工智能时代，全自动的机械手几秒内就能成功还原一个被打乱的魔方，整个过程集视觉监测、算法、决策、驱动等多种功能于一体，有助于探索更丰富的智能应用场景与体验。

魔方经久不衰，解谜带来的乐趣或许是关键。鲁毕克曾将“谜”喻为创新的基石，认为“谜”有助于挖掘每个人身上的重要特质——专注、好奇、顽皮以及迫切找到解决办法的心情。正如鲁毕克所说：“只要你拥有好奇心，就会发现身边的谜；只要你拥有决心，就能解开它们。”没有困难可以阻挡人类创新的脚步。孜孜求索、勇于创新，人们将继续在未知世界勇往直前。

《 人民日报 》（ 2024年12月20日 13 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)