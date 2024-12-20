——中国经济圆桌会解读2024年中央经济工作会议精神

日前举行的2024年中央经济工作会议受到海内外高度关注。

如何看待当前中国经济形势？明年“实施更加积极有为的宏观政策”释放出怎样的信号？明年九项重点任务蕴含怎样的发展新机遇？

针对社会关切的诸多热点问题，新华社12月19日推出第十期“中国经济圆桌会”大型全媒体访谈节目，邀请国务院研究室综合一司司长刘日红、国务院发展研究中心宏观经济研究部部长许伟、国家发展改革委宏观经济研究院院长黄汉权，深入解读中央经济工作会议精神。

正视困难坚定信心

长期向好大势没有改变

外部压力加大、内部困难增多，今年经济工作干得怎么样？

“经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，经济社会发展主要目标任务即将顺利完成。”中央经济工作会议这样总结。

刘日红说，今年一季度开局良好，但受多方面因素影响，进入二季度后，经济下行压力加大。面对这种情况，党中央因时因势加强宏观调控，特别是9月26日中央政治局会议果断部署了一揽子增量政策。近期主要指标在好转，积极变化在增多。

全国规模以上工业增加值同比增长5.4%，社会消费品零售总额同比增长3%；制造业采购经理指数升至50.3%，物流业景气指数升至52.8%……最新数据印证，11月份我国经济运行延续回升态势。

“讲成绩、讲亮点，这是信心。同时直面问题、解决问题，这本身也是信心。”刘日红说，“事实表明，只要经过不懈努力，市场信心和预期是可以提振的，转型中的阵痛、发展中的困难是可以克服的。”

中央经济工作会议指出，我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。

许伟表示，中国经济经过长期发展积累形成了一系列优势，新型城镇化、绿色化、数字化也在推动总需求潜力持续释放，具备应对外部不确定冲击、实现持续向好的重要基础和有利条件。

只要信心不滑坡，办法总比困难多。

这份信心，来自于我们党在实践中不断深化对经济工作的规律性认识。

今年中央经济工作会议提出“党中央集中统一领导是做好经济工作的根本保证”和“五个必须统筹”，为进一步做好经济工作、推动高质量发展提供了根本遵循和行动指南。

处理好政府和市场关系是经济体制改革的核心问题，对推动我国经济持续健康发展意义重大。“五个必须统筹”中，“必须统筹好有效市场和有为政府的关系”被摆在首位。

在许伟看来，在当前外部环境带来的不利影响加深、经济运行面临不少困难和挑战的背景下，更需要强调规范政府行为，稳定预期，激发微观主体活力，也更需要注重发挥市场机制作用，实现资源配置效率最优化和效益最大化，增强经济运行的内生动力。

中央经济工作会议围绕做好明年经济工作的总体要求、政策取向和重点任务作出一系列部署。刘日红表示，随着存量政策持续发挥作用和一揽子增量政策落地见效，我国经济持续向好的势头将会巩固下去。

“除了政策持续用力、不断加力外，改革也是很重要的方面。”黄汉权认为，明年一系列标志性改革举措的落地见效，将有效引导预期、提振社会信心，推动我国经济持续向上向好。

要打好政策“组合拳”

提高政策整体效能

今年中央经济工作会议阐明了2025年政策取向——“稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合”。

受访专家一致认为，这24个字进一步丰富了稳中求进工作总基调的内涵，是我们党遵循经济发展规律、坚持和运用马克思主义唯物辩证法的生动体现。

会议提出，明年将“实施更加积极有为的宏观政策”，并强调要打好政策“组合拳”。

刘日红表示，明年要实施更加积极的财政政策，其中“更加积极”主要体现在三个方面：

——体现在规模上。刘日红说，明年将提高财政赤字率、增加发行超长期特别国债、增加地方政府专项债券的发行使用，这些方面规模的扩大本身就体现了“更加积极”。

——体现在进度上。“加快进度体现一种力度，也是一种‘积极’。”刘日红表示，明年要加快各项财政资金的下达、拨付，尽早落实到项目上、形成实际工作的成果。

——体现在结构上。会议明确，“优化财政支出结构，提高资金使用效益，更加注重惠民生、促消费、增后劲”。刘日红认为，这一部署从一个侧面体现了明年财政政策更加积极发力的方向。

此外，在刘日红看来，今年会议强调“党政机关要坚持过紧日子”，意味着要腾出更多资金支持发展急需和民生所盼，这也是“更加积极”内涵的体现。

货币政策方面，中央经济工作会议将连续实施了14年的“稳健的货币政策”改为“适度宽松的货币政策”。

黄汉权认为，此次对货币政策基调的调整，顺应了全球流动性环境的变化，也充分考虑了国内扩大内需、推动物价温和回升和防范金融风险等国内发展需要，是根据实际情况做出的必要的可行的调整，将为经济持续向好提供宽松的流动性环境，向市场传递了稳增长的强烈信号，有利于提振信心。



他表示，适度宽松的货币政策，意味着明年要发挥好货币政策工具总量和结构双重功能，根据经济增长、物价水平变化等因素适时降准降息，从总量上保持流动性充裕，降低社会融资成本；从结构上更好满足经济结构转型和产业升级对资金的需求。

今年会议还明确，要打好政策“组合拳”，“提高政策整体效能”。

许伟表示，进一步增强政策合力，各方面在落实中央经济工作会议精神时要有系统性思维，劲往一处使，最大程度上发挥各项政策的综合效能，巩固经济向好势头。

“具体而言，要增强宏观政策的协调配合、加强宏观政策与其他结构性举措配合。”许伟表示，提高发展质量关键要靠落实好改革举措，接下来还要推动政策和改革协同配合发力，进一步增强各方面对明年经济发展的信心。

落实好九项重点任务

凝聚高质量发展合力

展望2025年，中央经济工作会议部署了九项重点任务，涵盖全方位扩大国内需求、建设现代化产业体系、增强区域发展活力等。

如何扩大内需？刘日红说，这次会议把“大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”作为第一项任务，从中可以看出其重要性。

“总体上来讲，内需特别是消费需求相对偏弱，是制约国内大循环的突出症结所在。”刘日红说，要通过财政等各种政策来提高居民的消费能力和意愿，加大公共服务投入，消除居民消费的后顾之忧。同时，可以挖掘诸如演出经济、体育赛事、养老护理、婴幼儿照护等服务消费潜力，并通过改革来释放内需，把中国内需这篇大文章好好做下去。

“以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体系”，这是会议的重要部署。

许伟认为，明年发展新质生产力，要加强基础研究和关键核心技术的攻关，超前布局重大科技项目，积极推进应用示范；加强国家战略科技力量建设和市场化力量的结合，尤其是要注意激发创投和风险投资活力；要抓住绿色转型和人工智能发展的机遇，积极布局未来产业，催生更多科技和产业新赛道。

当前，我国发展的外部环境更加复杂严峻，单边主义、保护主义逆流涌动。此次会议强调“扩大高水平对外开放，稳外贸、稳外资”，并提出有序扩大自主开放和单边开放。

“此次会议释放出一个鲜明信号，就是无论外部风云如何变幻，我们都要坚定不移地加大对外开放。”刘日红认为，通过稳步扩大制度型开放，依托自贸试验区、海南自由贸易港建设，主动对标国际高标准经贸规则，推动中国和世界的利益交融合作越来越深入，充分印证了世界离不开中国、中国也离不开世界。

会议强调，统筹推进新型城镇化和乡村全面振兴，促进城乡融合发展。黄汉权表示，明年要更好地把新型城镇化和乡村全面振兴结合起来，推进以县城为重要载体的城镇化建设。此外，要通过推动城乡要素流动和市场联通、推动城乡区域产业协同发展、推动区域经济发展以点带面积厚成势等，缩小区域发展差距，培育多元化的区域发展路径。

发挥经济体制改革牵引作用、有效防范化解重点领域风险、加大区域战略实施力度、协同推进降碳减污扩绿增长、加大保障和改善民生力度……

落实好明年九项重点任务，必须凝聚合力、步调一致向前进。

刘日红表示，对各地区各部门来讲，要提高抓落实的能力，善于把党中央的决策部署和本地区本部门的实际结合起来，谋划一些牵引性强、撬动性强的平台、载体和抓手，以点带面打开工作局面。

“无论明年外部环境怎么变，只要我们坚定信心，正视困难，求真务实，干字当头，就一定能够推动中国经济持续向好，高质量完成‘十四五’规划目标任务。”黄汉权说。

（新华社北京12月19日电 记者刘红霞、魏玉坤、严赋憬）

《 人民日报 》（ 2024年12月20日 13 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)