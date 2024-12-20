中企积极参加在阿联酋举行的多个中国展会及当地展会

本报记者 张志文

阿联酋联展上，外国客商与中国企业代表进行交流。

本报记者 张志文摄

12月17日至19日，第十七届阿联酋中国出口品牌联展（以下简称“阿联酋联展”）暨中国（阿联酋）贸易博览会在迪拜世贸中心举行。阿联酋联展已连续举办16届，今年累计参展企业超3000家，展览面积逾10万平方米。中国企业产品出新、技术创新、服务更新，利用展会平台积极开拓阿联酋市场，促进中阿经贸合作持续深化。

从利用互联网技术提醒患者定时服药的智能药盒，到可降解、可回收、去塑胶化的新型包装材料；从时尚亮眼、功能丰富的智能LED背包，到色彩多样、轻薄耐用的轻质瓷砖……本届展会上，中国企业带来的近10万件新品与中东采购商见面，推动新产品、新技术、新服务与当地市场深度对接。“我们展示的这台微压氧舱很受中东消费者欢迎，有些样品还没有运抵迪拜就已被当地客户订购一空。”宁波氧誉健康科技有限公司展台工作人员介绍。

本届展会的另一大亮点是区域产业品牌组团出海。宁波、杭州、佛山、广州等地商务部门及龙头企业同场亮相，集中展示区域特色产业及城市品牌，有效提升中国产品的国际竞争力和市场影响力。杭州杭叉高空设备有限公司是首次到迪拜参展，公司总经理贺春平告诉记者，希望通过展会更全面了解当地市场需求，早日在中东地区设立分支机构。

长期在阿联酋工作的埃及商人赛义德对记者说，阿联酋联展是他重点关注的中国展会之一。近年来，中国产品在国际市场广受青睐。“我希望通过展会观察和了解中国产品的新趋势，寻找更多合作伙伴，为中东地区消费者提供更好的消费体验。”

得益于贸易展会等交流平台，中阿两国经贸合作的深度和广度持续提升。今年以来，中国工业品展、“中国贸促”（阿联酋）文化创意展、中国（阿联酋）贸易博览会等活动陆续在阿联酋举行。同时，多家中国企业参加了在中东地区颇具影响力的海湾信息技术展、阿布扎比国际石油展、迪拜水电展等展会，让更多中国智造和新应用场景走近当地用户，为双边经贸合作注入活力。迪拜文化艺术管理局遗产部博物馆专家萨勒曼在参加文化创意展时向记者举例说，智能语音眼镜、机器人轮椅等展品，用现代科技为艺术和生活赋能，不仅提升了消费者体验，也深化了双边经贸合作。

中国是阿联酋第一大贸易伙伴，阿联酋是中国在阿拉伯地区第一大非石油贸易伙伴和最大出口市场。近年来，两国贸易规模实现跨越式发展，经贸合作从单一的矿产品贸易，扩大到能源、基建、金融、高新技术等领域。阿联酋趋势研究中心主任穆罕默德·阿里表示，共建“一带一路”倡议为阿联酋带来发展机遇。

中国贸促会驻海湾代表处首席代表赵丽艳表示，中国商品不仅丰富了阿联酋本地市场，也为阿联酋建设区域贸易中心、金融中心、物流中心奠定基础。中阿贸易合作不断涌现新机遇，有力推动共建“一带一路”倡议与阿联酋发展战略紧密对接，助力两国工商界开拓更多利益联结点与合作增长点。

（本报迪拜12月19日电）

《 人民日报 》（ 2024年12月20日 13 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)