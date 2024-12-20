尚凯元

在比利牛斯山海拔2100多米的图尔马莱山口，有一家经营了半个多世纪的“牧羊人驿站”餐厅。餐厅主人埃里克·阿巴迪与法国总统马克龙有30多年的友谊。亲自选定在对自己人生有“非凡意义”的地方、在老朋友的餐厅进行国事接待，是马克龙总统此前从未作出过的特殊安排。

在阿巴迪家中，客厅的显眼位置摆放着习近平主席赠送的一本介绍中国的画册，以及法国总统府寄来的法中两国元首在这里会晤的照片集。“对于我的家族来说，这是莫大的荣耀。”阿巴迪说。

上比利牛斯省是法国山地农业文化的重要代表。每年3月初，当地牧羊人按照延续数千年的传统，沿着古老牧道向山顶迁移放牧，构成了人与自然和谐共生的美丽画卷。阿巴迪的农场养了2000多只羊，他也是这片土地上的牧羊人之一。他回忆道：“听说习近平主席有在农村生活的经历，对农村有着深厚的感情，因此我特意向习近平主席赠送了自家制作的比戈尔黑猪火腿。”

充满理解和信任的关系，总能成就美好愿景。如今，中法两国元首共同推动的“从法国农场到中国餐桌”机制已经启动，法方作为主宾国参加了第七届中国国际进口博览会，共享中国大市场带来的大机遇。今年10月底，阿巴迪一家首次到中国旅行，深刻感受到中国人民的热情好客，也探索与中方合作的新机遇。

元首外交对中法关系发挥着把舵定向的关键作用。中法关系的高水平与特殊性，也体现在两国元首的友好交往之中。从尼斯夜谈到豫园茶叙，从松园会晤到雪山对话，一段段“高山流水遇知音”的佳话，为中法关系注入源源不断的动力，也为两国人民带来实实在在的福祉。

《 人民日报 》（ 2024年12月20日 04 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)