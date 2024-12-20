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中国经济展现出强大韧性和内生动力（国际论坛）

菲克雷耶苏斯·亚玛哈森
2024年12月20日05:54 | 来源：人民网－人民日报
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　　中国经济展现出强大的韧性，能够有效应对各种挑战，在复杂动荡的国际形势下保持稳定增长。一个充满活力、发展势头强劲的中国，必将继续在国际舞台上发挥重要作用

　　

　　改革开放40多年来，中国经历了前所未有的发展变革。从1979年到2023年，中国经济年均增长8.9%，远超同期世界经济3%的平均增速，成为全球增长的主要引擎。据世界银行统计，中国有8亿人口摆脱了贫困，创造了现代史上最为壮观的发展奇迹之一。

　　当前，中国经济保持稳定增长。中国对教育和人力资本的持续投入，培养了大量受过良好教育、技术娴熟、勤奋创业的人才，为实现高质量发展打下了重要基础。

　　中国在过去几十年里经历了世界历史上规模最大、速度最快的城镇化进程，未来城镇化仍具有巨大潜力。中国已设定目标，计划在未来5年内将常住人口城镇化率提升至接近70%。中国城镇化进程的深入推进，将在住房、教育、交通、基础设施、文化休闲等多个领域创造更多市场机遇，促进投资并提升生产力。

　　中国经济已迈入高质量发展新阶段。消费的提振以及信息技术、大数据、绿色低碳技术、人工智能等创新技术的不断发展，为中国经济的长远发展注入了新动能。中国在众多科技创新领域已处于全球领先地位，新能源汽车、风电、光伏产品的产销量均位居世界第一。在数字经济领域，中国的电子支付和电子商务发展水平也位居世界前列。

　　在世界经济复苏乏力的当下，中国经济展现出强大韧性和内生动力，对于提振全球发展信心具有重要意义。今年7月，中共二十届三中全会提出了300多项重要改革举措，这不仅将为中国经济发展注入强大动力，也将为全球发展带来更多机遇。

　　长期以来，国际上一些人热衷地缘博弈，散布不实信息，为各方正确看待中国经济发展增添了障碍。他们试图遏制中国发展，实施保护主义政策，推进所谓“脱钩”“去风险”。他们唱衰中国经济，质疑中国经济发展成就，常常以偏概全，脱离事实和客观分析。只要对中国经济发展进行冷静、平衡的观察和评估就会发现，有关中国经济的悲观论调很大程度上是夸大其词，是在刻意误导国际认知。

　　中国经济展现出强大的韧性，能够有效应对各种挑战，在复杂动荡的国际形势下保持稳定增长。一个充满活力、发展势头强劲的中国，必将继续在国际舞台上发挥重要作用。

　　（作者为厄立特里亚战略研究中心研究员）

　　《 人民日报 》（ 2024年12月20日 04 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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