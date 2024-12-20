——2024北京国际视听大会侧记

本报记者 苗 春

中外嘉宾在大会展区参观体验人工智能技术。

北京市广播电视局供图

12月12日—13日，由北京市广播电视局、北京经济技术开发区管理委员会主办的2024北京国际视听大会在北京经济技术开发区举行，迎来中国和英国、法国、西班牙、德国、意大利、印度、哈萨克斯坦、新西兰、肯尼亚等20多个国家和地区的宾朋。大会以“人工智能，未来视听”为主题，设置国际合作、产业振兴、科技赋能三大板块，通过14场主题论坛及沙龙、5场配套活动，展开多种形式的对话，深化国际交流合作。

多领域成果显著

国家广播电视总局副局长杨国瑞表示，北京作为全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心，努力打造“北京大视听”文化品牌，在内容创作、科技创新、国际传播等领域百花齐放，走在全国广电领域最前列。

据悉，目前在京发展的视听科技企业超过2200家。2024年前三季度，北京市广播电视和网络视听总收入达3898.88亿元，同比增长3.12%，行业发展稳中向好。

本届视听大会上，一系列活动闪亮登场：

由黑龙江省广电局和俄罗斯SPB电视集团等共同主办的第三届中俄短视频大赛启动，征集中、俄、英等多语种、多形态的中俄主题短视频。前两届大赛作品以国际视野见证“一带一路”硕果累累、前景广阔；

首届中国创新影像大赛结果揭晓，187部优秀作品脱颖而出，涵盖AIGC、虚拟制作、数字人、沉浸式视频、VR/AR、光影景观六大前沿科技领域，体现出较高水平；

邀请英国纪录片导演迈克尔·拉赫曼执导的纪录片《星际信使：你不了解的中国科学故事》即将播出。该片记录新时代中国科技取得的成果，向全球观众呈现最新科技应用前景与未来生活场景；

北京市广播电视局和北京电影学院签署战略合作协议，双方将共育影视人才、共促产业发展、共创视听精品、共享优势资源，促进首都广播电视网络视听高质量发展。

开幕式上最引人瞩目的，当属17位首届北京大视听“京琅琊”人才联袂亮相，他们在精品创作、新闻宣传、视听科技、国际传播、经营管理等方面取得了耀眼成绩，为北京广电视听发展作出了贡献。入选的著名导演郑晓龙说，他要“把自己这个人才用起来”，更多地帮助、提携年轻人，为北京、为中国的影视事业培养更多新生力量。

人工智能赋能视听

从微观到宏观，从中国到全球，中外嘉宾在广电视听领域尤其是人工智能方面的思考和行动，为与会者带来有益的启发。

当前，广电视听已经成为人工智能新技术加速应用的核心场景。爱奇艺AI科技创意指导王庆丰介绍，爱奇艺围绕影视业务的发展需求，构建了包括生成式人工智能、多模态内容理解、专有音视频优化算法等在内的先进技术“底座”，并以影视项目为核心，搭建了覆盖影视策划、筹备、制作、宣发等内容生产全链条的智能制作工具体系。广电总局广播电视科学研究院总工程师解伟介绍，中国智能拍摄与制作产业相关文化产品出口额在过去5年实现年均25%的增长，出口覆盖的国家和地区数量增长60%。

西班牙国家广播电视台RTVE国际合作部主任阿松·戈麦斯·布埃诺介绍，人工智能技术在RTVE的各个工作环节得到应用，比如自动化新闻生成、检测虚假信息、多语种字幕制作、虚拟形象开发以及为认知障碍者提供简化语言的新闻等。

但随着人工智能的应用日益深入，也带来一些挑战。

北京大学艺术学院和人工智能研究院双聘教授邱章红认为，当下要提高影视剧本自动写作的质量，大语言模型应该学习人类的情感逻辑，创作出富有情感深度的剧本。同时，应该修改模型的遗忘机制，在剧本中留下一些空白，让观众以想象力和个人经验来填补，以引发观众情感共鸣。

法国巴黎大学教授理查德·阿比特博尔介绍，欧盟已经建立起全面的人工智能政策框架，强调伦理的考量和以人为本的发展方向，还出台有力的监管措施，以确保人工智能技术健康发展。

法国阳光国际纪录片节和中国纪录片界一直进行着卓有成效的合作。法国阳光国际纪录片节总监奥莱莉·勒芒表示：“在当前这个不断变化的市场环境中，合作变得尤为重要。我们应该携手努力，迎接未来的挑战。”

体验未来视听新场景

百余家媒体记者还参加了大会举办的“人工智能 未来视听”媒体行活动，近距离感受北京经济技术开发区浓厚的科技创新氛围和蓬勃发展的产业生态。

在冠捷显示科技（中国）有限公司，媒体团听取企业对数字电视、液晶显示器等视讯产品的详细介绍，了解到其母公司冠捷科技集团的显示器和液晶电视产销量在全球名列前茅，已分销至全球逾130个国家和地区。

在中国（北京）高新视听产业园，媒体团沉浸式参与“视听+”体验日活动。记者们一走进产业园内，就被园区入口处绚丽的大会形象展示牌所吸引，纷纷拿出电子设备拍摄记录。在室内，“游戏天地”展区高端的硬件配置、丰富的电竞周边产品、浓厚的电竞体验氛围，吸引不少记者参与体验电竞比赛，赛事场景在高清显示屏上同步呈现。

大会还设置了多人玛雅文明VR展。戴上VR设备，即可穿越到1500年前，沉浸式感受古玛雅的城市、金字塔和神秘的地下遗址，细腻逼真的画面和立体环绕的音质让记者们连连称赞。在数字媒体艺术展区，记者们围拢在画屏前观看人工智能创作的作品，感受新技术的潜力和魅力。

媒体行最后一站是龙湖北京亦庄天街，科幻作家刘慈欣等正在此参加一项带有科幻色彩的沉浸式体验活动。媒体记者加入刘慈欣和众多科幻爱好者的行列，一起体验新奇的8D互动视觉盛宴，流连忘返。

“这次活动太赞了！”一位记者说，“我对北京经济技术开发区的视听产业发展有了全新的认知，相信不同年龄段的人都会被这里吸引。”

(责编：胡永秋、杨光宇)