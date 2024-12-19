新华社北京12月19日电（记者温馨）外交部发言人林剑19日表示，中国始终坚持相互尊重、平等互利、开放包容、合作共赢原则发展中拉友好关系，愿同拉美和加勒比国家一道，继续守望相助、团结合作，让“中国梦”和“拉美梦”相融相通、互促互鉴。

当日例行记者会上，有记者问：日前，美国《外交政策》杂志以《在拉丁美洲，中国做对了什么》为题刊发文章，指出中国通过基础设施投资解决了拉美长期以来被忽视的发展赤字问题，同以美国为首的西方国家带有更多意识形态色彩的援助项目形成鲜明对比。发言人是否注意到这篇文章？对其观点有何评论？

“我也注意到这篇文章。”林剑说，如果想了解中国在拉美到底做对了什么，答案很清晰，那就是中国始终坚持相互尊重、平等互利、开放包容、合作共赢原则发展中拉友好关系。中拉之间只有相互支持、携手共进的真心实意，没有零和博弈、赢者通吃的地缘算计。

林剑说，就在12月18日，秘鲁钱凯港至上海港航线首船“新上海”轮驶入上海港，标志着“钱凯—上海”海运航次首次双向贯通。此外，中国企业承建的哥伦比亚首都地铁一号线圆了波哥大市民的“地铁梦”，阿根廷赫利俄斯风电项目群为36万户居民提供清洁电力，牙买加第一条现代化高速公路让南北海岸间行车时间缩短一半以上，中国与玻利维亚卫星合作让玻50万家庭免费看上电视。这一个个实实在在的项目，为拉美国家和人民带来了触手可及的获得感和幸福感。

“钱凯港岸桥上有一句标语，‘大家的港口，为了所有人的港口’。同样的道理，中拉合作源自中拉双方，也惠及双方全体人民。正如王毅外长日前在2024年国际形势与中国外交研讨会上指出的，中国始终致力于推动全球南方团结振兴，助力发展中国家加快实现振兴梦想。”林剑说，面对世界进入新的动荡变革期，我们愿同拉美和加勒比国家一道，继续守望相助、团结合作，让“中国梦”和“拉美梦”相融相通、互促互鉴，也希望未来看到更多“钱凯港”拔地而起，更多基础设施投入使用，更好惠及拉美人民。

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