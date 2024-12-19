新华社北京12月19日电（记者温馨、白鑫雨）外交部发言人林剑19日表示，随着中央经济工作会议进一步释放扩大高水平对外开放的强烈信号，中国推动经济向上向好发展的脚步不停。中国欢迎更多外国朋友投资中国、深耕中国。

当日例行记者会上，有记者问：日前，中央经济工作会议成功举行。外媒评论认为，在全球经济复苏乏力、全球化面临空前挑战之际，会议凸显中国仍是全球经济增长最大引擎，将巩固中国作为全球经济增长领导者地位。我们也注意到，近日中国英国商会和中国德国商会分别发布调查报告，76%的英国企业计划维持或增加在华投资，92%的德国企业将继续在华运营、超过一半将在未来两年内增加投资。发言人对此有何评论？

林剑指出，今年以来，面对世界经济不确定性上升，中国坚定推进高质量发展和高水平对外开放，经济运行总体平稳、稳中有进，持续成为世界经济的“稳定锚”和“动力源”。

林剑说，前三季度，中国经济增长4.8%，在全球主要经济体中名列前茅。前11个月，货物进出口总额同比增长4.9%，新设外商投资企业增长8.9%，全年的经济社会发展目标即将顺利完成。中国连续多年举办进博会、链博会，给予所有建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇，实现制造业领域外资准入限制措施“清零”，开放指数较2008年提高11.89%，是150多个国家和地区的主要贸易伙伴，长期保持全球第二大外资流入国地位。

“不少外国企业也计划继续增加在华投资，以实际行动投下看好中国‘信任票’。”林剑表示，中国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变，这是中国与世界共享机遇、共谋发展的最大底气与信心。随着中央经济工作会议进一步释放扩大高水平对外开放的强烈信号，中国推动经济向上向好发展的脚步不停，以中国式现代化促进全球发展繁荣的方向不变，同世界各国分享发展机遇的信心不减。

“我们也欢迎更多外国朋友来到中国、投资中国、深耕中国，分享共赢红利，共创美好未来！”林剑说。

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