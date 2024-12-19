新华社德国杜伊斯堡12月19日电 通讯｜中欧班列为亚欧大陆互联互通提供有力支撑

新华社记者单玮怡

一辆辆穿梭忙碌的货车，一排排满载货物的集装箱，成为德国杜伊斯堡这座物流枢纽城市的生动注脚。走进宽敞明亮的西邮物流德国杜伊斯堡仓，映入眼帘的是多个高达10米的仓储货架，架上整齐码放着不同规格的中欧班列货品。

“中欧班列对我们有非凡的意义，”西邮物流欧洲区总经理叶俊辰对记者说，“我们接触中欧班列业务初期，正值公司主营电商业务面临巨大冲击。中欧班列不断增长的运货量给公司业务带来巨大补充，支撑着我们走过最艰难阶段。”

“2021年，一家德国知名制造业客户想将货物从欧洲运往中国，对供应链的稳定性和时效性有要求，同时需要更实惠的价格。中欧班列从时效性上来说远优于海运，经济性优于空运，因此成为最佳选择。”叶俊辰介绍，以这笔订单为起点，西邮物流深度参与到中欧班列货物分拨转运业务。

西邮物流的发展，正是杜伊斯堡上百家中国物流和电商企业的一个缩影。

为响应快速增长的往返货运业务，西邮物流的仓储园区从原来的7000平方米，扩张到现在的近5万平方米，工作团队人数也由最初的不足10人，发展至如今的约170人。中欧班列出库组的意大利裔操作员达尼埃莱·马泰拉佐正是公司转型发展的受益者之一。

“如今的工作既稳定又待遇优厚，作为仓储操作熟练工，我在意大利的工资待遇远不如现在的水平。”马泰拉佐说，中欧之间铁路连通不仅为当地民众带来高品质又实惠的商品，也让他获得一份充实又快乐的工作。

叶俊辰发现，中欧班列承运的货物品类逐渐丰富，反映了亚欧大陆间日益密切的贸易往来。从传统的机械设备、服装纺织品、小商品，到更具产品竞争力和高附加值的汽车配件、电子设备、白色家电，货品伴随班列的声声汽笛往返于亚欧大陆，也为贸易企业带来更大发展机遇。

“最近抵达德国的货物基本都是通过中欧班列运来的，对我们保障货物稳定运输起到关键作用。”在距离杜伊斯堡1小时车程的凯尔彭镇的一间仓库内，电动工具贸易商“工具迷”公司销售经理巢先生对记者说。

据介绍，电动工具货值不高但体积相对较大，以往主要通过海运由中国运至欧洲。近期海运持续受到红海危机和地区冲突影响，时效性大打折扣、费用明显上涨。“这时候中欧班列的优势凸显，可以帮助企业快速应对市场行情波动。”巢先生告诉记者。

在尝试使用班列运输货物后，铁路运输的时效让企业“格外惊艳”，也让他们不再为货物按期交付而担忧。“最近半年，我们使用中欧班列的频次较去年同期增长了一倍，接下来我们还会继续选择它。”巢先生说。

资料显示，中欧班列已通达欧洲25个国家227个城市，连接11个亚洲国家超过100个城市，服务网络基本覆盖亚欧大陆全境，并进一步辐射全球。

中欧班列通道网络格局日趋完善，不仅连接起中国与欧洲国家，并通过海铁联运、中老铁路等连通韩国、日本、越南等东亚和东南亚国家。在叶俊辰看来，中欧班列不仅突破空运和海运的“点到点”连接，更将一条条线路编织成辐射四面八方的贸易服务网络。

“中欧班列为杜伊斯堡等沿线城市带来实打实的好处，也助力许多像我们一样的企业和个人实现自己的梦想。我非常相信中欧班列具有巨大发展前景。”叶俊辰说。

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