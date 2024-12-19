人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

通讯｜中欧班列为亚欧大陆互联互通提供有力支撑

2024年12月19日14:59 | 来源：新华网
小字号

新华社德国杜伊斯堡12月19日电 通讯｜中欧班列为亚欧大陆互联互通提供有力支撑

新华社记者单玮怡

一辆辆穿梭忙碌的货车，一排排满载货物的集装箱，成为德国杜伊斯堡这座物流枢纽城市的生动注脚。走进宽敞明亮的西邮物流德国杜伊斯堡仓，映入眼帘的是多个高达10米的仓储货架，架上整齐码放着不同规格的中欧班列货品。

“中欧班列对我们有非凡的意义，”西邮物流欧洲区总经理叶俊辰对记者说，“我们接触中欧班列业务初期，正值公司主营电商业务面临巨大冲击。中欧班列不断增长的运货量给公司业务带来巨大补充，支撑着我们走过最艰难阶段。”

“2021年，一家德国知名制造业客户想将货物从欧洲运往中国，对供应链的稳定性和时效性有要求，同时需要更实惠的价格。中欧班列从时效性上来说远优于海运，经济性优于空运，因此成为最佳选择。”叶俊辰介绍，以这笔订单为起点，西邮物流深度参与到中欧班列货物分拨转运业务。

西邮物流的发展，正是杜伊斯堡上百家中国物流和电商企业的一个缩影。

为响应快速增长的往返货运业务，西邮物流的仓储园区从原来的7000平方米，扩张到现在的近5万平方米，工作团队人数也由最初的不足10人，发展至如今的约170人。中欧班列出库组的意大利裔操作员达尼埃莱·马泰拉佐正是公司转型发展的受益者之一。

“如今的工作既稳定又待遇优厚，作为仓储操作熟练工，我在意大利的工资待遇远不如现在的水平。”马泰拉佐说，中欧之间铁路连通不仅为当地民众带来高品质又实惠的商品，也让他获得一份充实又快乐的工作。

叶俊辰发现，中欧班列承运的货物品类逐渐丰富，反映了亚欧大陆间日益密切的贸易往来。从传统的机械设备、服装纺织品、小商品，到更具产品竞争力和高附加值的汽车配件、电子设备、白色家电，货品伴随班列的声声汽笛往返于亚欧大陆，也为贸易企业带来更大发展机遇。

“最近抵达德国的货物基本都是通过中欧班列运来的，对我们保障货物稳定运输起到关键作用。”在距离杜伊斯堡1小时车程的凯尔彭镇的一间仓库内，电动工具贸易商“工具迷”公司销售经理巢先生对记者说。

据介绍，电动工具货值不高但体积相对较大，以往主要通过海运由中国运至欧洲。近期海运持续受到红海危机和地区冲突影响，时效性大打折扣、费用明显上涨。“这时候中欧班列的优势凸显，可以帮助企业快速应对市场行情波动。”巢先生告诉记者。

在尝试使用班列运输货物后，铁路运输的时效让企业“格外惊艳”，也让他们不再为货物按期交付而担忧。“最近半年，我们使用中欧班列的频次较去年同期增长了一倍，接下来我们还会继续选择它。”巢先生说。

资料显示，中欧班列已通达欧洲25个国家227个城市，连接11个亚洲国家超过100个城市，服务网络基本覆盖亚欧大陆全境，并进一步辐射全球。

中欧班列通道网络格局日趋完善，不仅连接起中国与欧洲国家，并通过海铁联运、中老铁路等连通韩国、日本、越南等东亚和东南亚国家。在叶俊辰看来，中欧班列不仅突破空运和海运的“点到点”连接，更将一条条线路编织成辐射四面八方的贸易服务网络。

“中欧班列为杜伊斯堡等沿线城市带来实打实的好处，也助力许多像我们一样的企业和个人实现自己的梦想。我非常相信中欧班列具有巨大发展前景。”叶俊辰说。

(责编：艾雯、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部