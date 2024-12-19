新华社联合国12月18日电 中国常驻联合国副代表耿爽18日在安理会朝鲜半岛问题公开会上表示，当前全球安全形势持续恶化，地缘政治空前紧张，朝鲜半岛局势更趋敏感复杂。在此背景下，国际社会应共同努力，推动半岛问题政治解决进程。

耿爽提出，当前形势下，各方都应保持冷静克制，避免采取任何可能激化矛盾、加剧紧张的言行，防止局势进一步恶化甚至发生不测事态。

耿爽指出，要从根本上解决半岛问题，实现地区持久和平稳定，必须标本兼治、综合施策，必须秉持共同安全理念，重视地区国家的合理安全关切，推动实现从停战机制到和平机制的转变。中方为此提出的“双轨并进”思路和分阶段、同步走原则，是推动政治解决进程、实现半岛长治久安的有效出路。

耿爽表示，朝鲜战争已结束70多年，但半岛上空的冷战阴云始终未曾消散，甚至不断加重。有关国家应停止借半岛问题推进地缘战略、挑动阵营对抗的错误做法，否则半岛问题的政治解决就难以顺利推进。

耿爽表示，安理会处理半岛问题的出发点和落脚点应是推动半岛问题政治解决进程，而不是单方面施压，更不是政治作秀。安理会通过的各项涉朝决议都应得到完整、准确、平衡执行。

针对美国代表在发言中对中国在朝鲜半岛问题上的政策立场进行歪曲抹黑，耿爽表示，这完全不可接受。他说，中国一贯主张根据宪章的宗旨和原则和平解决争端，一直努力推动有关地区冲突和紧张局势的政治解决。无论是在乌克兰问题上，还是在半岛问题上，中方都在为和平疾呼，为对话奔走，为维稳努力。中方会继续这么做。同时，也希望美方能够切实为推动这些问题的最终解决发挥积极作用。

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