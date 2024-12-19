新华社日内瓦12月18日电（记者王其冰）世界卫生组织18日发布的数据显示，今年1月1日至11月24日，在世卫组织划分的全球各区域中，有5个区域的33个国家和地区累计报告霍乱病例约7.3万例和死亡病例5162例。冲突、大规模流离失所、自然灾害和气候变化等因素加剧了霍乱疫情。

数据统计显示，截至11月24日，东地中海地区报告的霍乱病例最多，其次是非洲、东南亚、美洲和欧洲地区。其中，今年11月（流行病学周第44周至47周），有4个区域的21个国家和地区报告新增霍乱和急性水样腹泻病例58749例，霍乱相关死亡病例538例，比去年同期分别增长37%和27%。

世卫组织强调，冲突、大规模流离失所、自然灾害和气候变化等因素加剧了霍乱疫情，特别是在农村和受洪水影响的地区，基础设施薄弱和医疗资源有限，霍乱的治疗更易受到延误。这些跨境动态因素使得霍乱疫情变得更加复杂和难以控制。

据世卫组织介绍，2024年11月，口服霍乱疫苗产量达到2013年以来的最高水平，平均库存量从10月份的60万剂增至11月的350万剂。世卫组织说，有效应对霍乱疫情所需的疫苗应急储备量应为500万剂。

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