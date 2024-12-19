新华社基辅12月18日电（记者 李东旭）乌克兰总统网站18日发文说，乌克兰总统泽连斯基与法国总统马克龙当天在布鲁塞尔举行会晤并讨论了对乌军援问题。

泽连斯基交给马克龙一份前线乌军所需武器装备清单，并请法国协助加强乌克兰防空和远程打击能力。泽连斯基说，自俄乌冲突以来，法国提供了约50亿欧元的防务支援并参与训练乌军计划，乌方期待法方启动对第二支乌克兰战略预备旅的训练。

《乌克兰真理报》等多家乌媒11月15日报道说，于今年9月抵达法国受训的首支乌军重装旅已完成为期两个月的训练任务。该旅受训士兵数量约2000人，满编后将达4500人。该旅主要装备由法国提供，包括18辆AMX－10RC装甲战车、128辆装甲运兵车等，此外该旅还配备了反坦克武器和防空导弹系统。

乌克兰国防部长乌梅罗夫18日晚在社交媒体发文说，他当天在基辅会见了到访的英国国防大臣约翰·希利。双方明确了接下来防务合作的优先方向，其中包括强化乌防空能力、确保火炮弹药不间断供应、开展防空武器等防御武器联合生产、训练和装备乌克兰新军等。

当天，希利在接受乌克兰国家通讯社采访时说，英国正在制定新的援助计划，英国明年将继续帮助乌克兰训练军队。

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