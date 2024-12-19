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美确认首例人感染H5N1型禽流感重症病例

2024年12月19日14:50 | 来源：新华网
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新华社洛杉矶12月18日电（记者谭晶晶）美国疾病控制和预防中心18日发表声明说，美国报告首例人感染H5N1型禽流感病毒重症病例。患者接受了住院治疗，其感染可能与接触了私人后院养殖场饲养的生病和死亡的禽类有关。

美疾控中心在声明中介绍，这名患者来自美国路易斯安那州，13日被确诊感染H5N1型禽流感病毒。目前，对其感染源的调查仍在进行中，但可以确认患者接触过私人后院养殖场饲养的生病和死亡的禽类。这也是美国首例与私人后院养殖场相关的人感染H5N1型禽流感病例。

初步基因分析结果显示，这名患者感染的禽流感病毒属于D1.1型。美疾控中心正在对病毒样本进行进一步基因组测序。

美疾控中心数据显示，自今年4月以来，美国共报告61例人感染H5型禽流感病毒病例。该机构表示，出现个别的人感染H5N1型禽流感重症病例并不意外。此前，其他国家曾报告过人感染H5N1型禽流感重症或死亡情况。目前尚未发现H5型禽流感病毒人际传播现象。H5N1型禽流感对公众健康造成的直接风险仍然较低。

美疾控中心提醒公众尽可能避免接触患病或死亡的动物，尤其是野生鸟类和家禽。与野生鸟类或患病、死亡的家禽以及其他动物有直接或密切接触的个人，需穿戴防护设备。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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