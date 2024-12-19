新华社华盛顿12月18日电（记者熊茂伶）美国当选总统特朗普18日对一项国会两党已大致达成协议的短期支出法案表示反对，这让美国联邦政府陷入停摆的风险加大。

特朗普当天对福克斯新闻频道表示，他“完全反对”拟议中的短期支出法案。当选副总统万斯在社交媒体上发布的一份与特朗普的联合声明中表示，国会应该通过“干净版”的支出法案，而不是满足民主党的所有要求。该声明同时敦促共和党向民主党施压，让其同意提高债务上限。

9月下旬，美国会曾通过一项短期支出法案，将为联邦政府提供资金的期限从9月30日延长至12月20日。当前，联邦政府资金还有两天就将耗尽，如果两党不能及时推动新的支出法案在国会通过，那么联邦政府部分机构将陷入停摆。

美国国会众议院17日发布了新拟定的短期支出法案，这一法案将在未来三个月将联邦支出维持在当前水平，为立法者提供更多时间就新的年度拨款法案进行谈判。同时，该法案还包括1000亿美元救灾资金，还将农业法案延期一年，并给农民提供100亿美元援助。

由于一些共和党保守派议员反对，加之众议院共和党的多数优势微弱，共和党人需要民主党人的支持才能通过这一短期支出法案。

尽管两党已初步达成协议，但特朗普的最新表态使该法案的前景蒙上了阴影。鉴于特朗普在党内的影响力，众议院共和党领袖已着手寻求备用方案。

特朗普的表态招致民主党人的批评。众议院少数党领袖哈基姆·杰弗里斯在社交媒体平台X上说：“你破坏两党协议，你就必须承担随之而来的后果。”

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