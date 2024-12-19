日本和菲律宾均与中国存在涉海争议，且两国都与美国建立了安全同盟，并一直着力加强这种同盟关系。美国试图遏制中国，阻碍中国的发展，鼓励其两个盟友挑起事端，以加剧矛盾，制造摩擦。

在美国的撑腰下，日本和菲律宾变本加厉，采取挑衅行动，侵犯中国领土主权和海洋权益，中国不得不在相关海域加强执法，应对其海上挑衅行为。

美日菲三国利用美国炮制的“中国威胁”掩盖其咄咄逼人的姿态。

今年4月，美日菲三国领导人在首次三边峰会后发表联合声明，为三国加强军事关系以应对“中国威胁”的协议辩护，并对中国为维护主权而采取的行动表示“严重关切”，称中国在南海采取“危险且具侵略性的行为”，还指责中国“试图在东海以武力或胁迫手段单方面改变现状”。

因此，日本和菲律宾在7月份签署所谓《互惠准入协定》，并将其视作应对中国所谓“强势态度”的合理措施，也就不足为奇了。菲律宾参议院12月16日宣布已批准该协定，称其将“增强日本和菲律宾军队之间的协同作战能力”。目前，该协定尚待日本国会批准，之后才能生效。

菲律宾和日本都大肆宣扬该协定有利于地区和平与安全，但实际上，该协定不仅允许两国间增加联合作战演习，还为两国在对方领土上部署军队开了绿灯，这无异于将火柴和火药桶交到两个荷尔蒙过剩的青少年手中。

如此一来，必将为地区带来隐患。

过去两年的事实足以证明，菲律宾将更加有恃无恐，继续走上危险的道路，威胁地区和平与稳定。

对日本而言，与菲律宾的防务协定是日本在亚洲签署的首个此类协定，这一事实本身就令人警觉。自二战以来，该地区各国一直警惕着可能表明日本军国主义复活的任何迹象，并避免采取任何可能助长此趋势的行动。然而，菲律宾出于自私的战略考量，这一次却主动向日本伸出橄榄枝，帮助日本自卫队扩大行动范围。考虑到近年来日本极右翼政客对军力扩张梦寐以求的态度，这无异于引狼入室。

这一不明智的日菲防务协定表明，这两个国家已经盲目听信美国编造的所谓中国“咄咄逼人”的论调，并以此为借口为其攫取权益的行为开脱。

此外，该协定也进一步推进了美国在亚洲打造“北约式”军事集团的图谋，这种做法不仅不负责任，而且极其危险。

美国频繁在中国家门口炫耀武力，拉帮结派组成遏华“小圈子”，甚至怂恿日本和菲律宾等代理人通过挑衅行为试图激怒中国，促使中国作出不明智的反应。

对此类恶意行为，中国的应对措施完全合理、正当。

中方强烈反对美日菲三国的无理行径，并将坚决反对任何煽动和激化紧张局势、破坏地区安全和利益的行为。

本文编译自《中国日报》12月18日社论

原文标题：Whitewashed ram-raiding with US-made paint

(责编：艾雯、徐祥丽)