人民网里约热内卢12月17日电 （记者陈一鸣、陈海琪）当地时间12月17日，巴西中国和平统一促进会（以下简称“巴西和统会”）在里约州国家环境研究所举行捐赠活动，向卡兰戈拉谷贫困社区捐赠150个基本食品篮和600个保温袋。中国驻里约热内卢总领馆副总领事王尉育、里约州环境与可持续发展局副局长费利佩·克鲁奇克、里约州国家环境研究所所长雷纳托·若尔当出席活动并致辞。

巴西和统会会长张小春在捐赠仪式上表示，乐善好施、扶危助困是中华民族的传统美德，也是中国人的传统价值观。旅巴华侨华人是促进中巴关系发展的重要桥梁，希望通过这次慈善活动，向巴西贫困社区居民传递关爱，展现华侨华人的爱心，回馈巴西社会。

巴西和统会会长张小春在捐赠活动上致辞。人民网记者 陈海琪摄

王尉育表示，巴西和统会的捐赠活动不仅体现了中巴两国人民的友好情谊，更展现了中国侨胞关心和支持巴西当地社区发展的责任感。支持社区发展是实现可持续发展的重要环节，也是加强中巴交流的有力举措。他鼓励里约华侨华人继续发扬中华民族乐于助人的优良传统，回馈当地社会，为增进中巴两国人民友谊作出贡献。

中国驻里约总领馆副总领事王尉育在捐赠活动上致辞。人民网记者 陈海琪摄

克鲁奇克表示，这次捐赠活动的受益社区位于他的家乡，非常感谢中国驻里约总领馆与巴西和统会对他家乡人民提供实质性帮助。希望未来中巴两国人民能够团结一心，不断深化两国友谊。

里约州环境与可持续发展厅副厅长费利佩·克鲁奇克在捐赠活动上致辞。人民网记者 陈海琪摄

若尔当表示，这批捐赠将为约500户处于贫困和饥饿边缘的巴西家庭带来急需的帮助，希望中巴两国人民继续在互相关爱中携手前行，共创美好未来。

里约州国家环境研究所所长雷纳托·若尔当在捐赠活动上致辞。人民网记者 陈海琪摄

中国驻里约总领事馆领侨处处长齐冀，里约州国际关系负责人布鲁诺·科斯塔、里约大都会研究所执行秘书西奥·舒克，巴西和统会永久荣誉会长王俊晓、执行会长林海平、第一常务副会长王申晓、秘书长张颖等中巴两国友人共同参与捐赠活动。

捐赠活动现场。人民网记者 陈海琪摄

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