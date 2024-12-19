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外国智库专家：中央经济工作会议指明方向 中国经济能够抵御外部冲击

2024年12月19日09:33 | 来源：中国日报网
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中央经济工作会议12月11日至12日在北京举行。美国智库印中美研究所国际贸易研究室主任丹·斯泰恩博克12月17日在《中国日报》撰文称，近期召开的中央经济工作会议表明，中国有能力抵御关税战等外部冲击。

中央经济工作会议指明方向

文章表示，中央经济工作会议指出，明年要保持经济稳定增长，保持就业、物价总体稳定。具体措施包括提高财政赤字率，适时降准降息，增加发行超长期特别国债等。

当前，全世界正在密切关注美国下一任总统特朗普的关税政策。9月以来，中国推出了一系列财政和货币政策，这些措施有望降低贸易紧张局势加剧带来的不利影响。毫无疑问，中国有能力采取强有力的应对之策。若外需下降，中国政府可以通过财政和货币政策来促进内需。

中国领导层有信心实现全年经济增长5%左右的预期目标。也就是说，无论是否面临贸易战，中国经济都将破浪前行。

中国经济能够抵御外部冲击

文章进一步分析称，若美国加征关税，不仅会影响中国经济，也会波及世界大部分地区。不过今时不同往日，美国对中国外贸的重要性已经下降。欧盟欲效仿美国，但其内部分歧较大，并且倾向于更具针对性的关税政策。

中国越来越依靠创新驱动提升竞争力，更有能力抵御关税战带来的风险。中国受益于更广泛、更多元的创新实践，已经成为世界一流的科学领域引领者。

12月2日，美国商务部工业与安全局（BIS）公布了对中国半导体出口管制措施新规则，将140家中国半导体相关公司列入“实体清单”，涉及半导体制造设备、电子设计自动化工具等多个种类的半导体产品。12月3日，中国商务部发布公告，原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口。美方预计，中国全面禁止镓和锗的出口可能会给美国经济造成34亿美元的直接损失。

过去7年，西方大肆鼓吹地缘政治博弈，而中国并未推波助澜。即将上台的特朗普政府应当明白，单边主义在多极世界中没有出路，开展双边对话才是人心所向。

（英文原文刊发于《中国日报》智享汇栏目）

（编辑：严玉洁 王辉 周凤梅）

(责编：艾雯、徐祥丽)

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