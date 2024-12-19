国际在线专稿：巴基斯坦媒体“Urdu Point”12月15日发表评论文章，称赞中巴经济走廊（CPEC）建设已取得显著成果，“升级版”新阶段将迎来更多发展机遇。文章认为，CPEC作为中巴共建“一带一路”旗舰项目，意义重大，将造福整个南亚地区，成为国际合作新典范。

巴基斯坦新闻网站“Urdu Point”文章截图

文章首先对部分看衰中巴经济走廊发展前景的观点进行了驳斥，强调该项目正迈入充满活力的新阶段。文章指出，与发展放缓的传闻相反，中巴经济走廊正在升级为“增长走廊、民生走廊、创新走廊、绿色走廊、开放走廊”。文章援引巴基斯坦规划、发展与特别项目部的表述称，“中巴经济走廊正以新的活力和战略重点迈向下一阶段”，这一关键阶段旨在通过深化合作、推进先进技术转移和实施变革性社会发展项目，重新定位双边合作框架。巴基斯坦规划、发展与特别项目部部长阿赫桑·伊克巴尔表示，中国已成功帮助超过8亿人摆脱贫困，这一非凡成就对巴基斯坦而言是一张鼓舞人心的蓝图，巴基斯坦希望通过中巴经济走廊“升级版”框架下的可持续发展和减贫举措复制中国的成功。

文章称，一支由不同领域资深专业人士组成的巴基斯坦代表团将在中国接受培训，培训涵盖多个重点领域，包括技术驱动型产业发展与创新、针对贫困、教育和医疗问题展开的社会经济项目、能源转型与可持续经济发展模式、扩大出口与融入全球供应链等，旨在提升巴方同中方合作的能力，助力巴基斯坦成为区域制造业和贸易中心，乃至南亚地区的经济增长引擎。伊克巴尔强调该代表团使命的重要性，将其形容为“千载难逢的学习机会”，认为巴基斯坦可以从中国的现代化发展历程中汲取宝贵经验。

文章最后展望道，中巴经济走廊“升级版”聚焦创新、技术转让和可持续发展，有望释放巴基斯坦经济潜力，使其成为南亚地区发展领头羊。世界将见证中巴经济走廊“升级版”成为国际合作和区域经济一体化的新典范，这不仅对中国和巴基斯坦大有裨益，还将造福整个南亚地区。（宫梦薇）

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