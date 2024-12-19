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在伦敦街头，奏响中国民乐

本报记者 周姝芸
2024年12月19日09:31 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　王嘉禾（中）在街头演出。
　　本文图片均由受访者提供

　　嘉音琴社老师在当地一所小学教古筝。

　　王嘉禾自幼学习古筝。在英国留学时，王嘉禾多次在当地表演，演出中她发现，越来越多的外国人对中国乐器感兴趣。于是，王嘉禾在伦敦创办了嘉音琴社，汇聚了一批民乐爱好者，他们通过演出、教学的方式展现中国音乐和传统文化。

　　

　　无心插柳，创办琴社

　　王嘉禾6岁时便开始学习古筝。

　　“小时候看《还珠格格》时，紫薇弹古筝的场景令人印象深刻。”王嘉禾说，“我当时学的是钢琴，但被电视剧里的古筝吸引，便和父母说想学这门乐器，自此和古筝结下缘分。”

　　大学时，王嘉禾来到英国伦敦大学学院留学。王嘉禾说：“我的专业是金融和会计，和音乐无关，不过演奏古筝是我一直保持的爱好。通过学校的音乐社团，我得到了一些在当地表演古筝的机会。在表演过程中，我发现很多外国人没有见过古筝这种乐器，他们常在演出后好奇地来问我，还对我的演奏表示欣赏，这让我很有成就感。”

　　王嘉禾说，创办嘉音琴社是一件无心插柳的事。“随着演出次数增加，越来越多听众问我可不可以教他们弹古筝。我受到启发，开始从事教学，并且自己研究出一套‘古筝教学教程’。不过，我一个人的教学时间有限，便在社交媒体发了‘招募帖’，吸引了更多当地的古筝弹奏者来做老师，嘉音琴社便应运而生。”

　　随着琴社在伦敦慢慢发展起来，其他中国传统乐器爱好者也逐渐加入。“二胡、琵琶、古琴……嘉音琴社发展为一个综合组织。我们不仅开展乐器教学，也在当地参加各类演出，展现中国传统乐器的魅力。”王嘉禾说。

　　演出意外，令人惊喜

　　今年10月，为了庆祝新中国成立75周年，嘉音琴社在伦敦举办了一次小型音乐会。王嘉禾说，那天发生了一件令她印象深刻的事。“当时我们在教堂表演，一名女生演唱《我和我的祖国》，由古筝和钢琴伴奏。突然一名华裔男子经过教堂，没想到他是个隐藏的‘男高音’选手，竟和台上的女生合唱起来。他们的歌声悦耳动听，在没有排练的情况下默契十足，在场所有人都沉醉在美妙的音乐之中，令人又惊喜又感动。”

　　“琴社演出比较常见的乐器组合是4种——竹笛、二胡、古筝跟琵琶。”王嘉禾说，“经过摸索，我们表演的曲目可以分为两大类。一类是经典的中国传统曲目，例如《水调歌头》《春江花月夜》等，这类曲目尤其适合在节日时表演，温馨有氛围。还有一类是改编过的中国歌曲，例如我们将《彩云追月》改编出爵士版本，这类曲目是对传统音乐的再次创作，令人耳目一新，对年轻人的吸引力更大。”

　　有时，琴社在伦敦街头表演，引来许多路人驻足观赏。王嘉禾说：“在唐人街表演时，观众大概一半中国人，一半外国人；在其他地点表演时几乎都是外国观众围观，他们对中国乐器很感兴趣。我们在表演时会穿汉服、旗袍等有中国文化特色的服饰，许多外国人上前合影。看到大家对中国文化充满热情，我感到非常自豪。”

　　教授古筝，传播文化

　　在教学方面，王嘉禾说，琴社的学员主要有华侨华人、外国成年人和外国小孩，他们的学习动力不一样。“华人华侨大多想通过学习传统乐器寄托对祖国的思念，在异国他乡寻找情感共鸣。”王嘉禾说，“外国人成年学员中有不少曾在中国旅行或者居住过，他们不仅会讲中文，还对中国有特殊的情感。外国小孩通常是在父母陪伴下来学习，他们对中国文化很感兴趣。”

　　“我曾经教过一名英国小朋友弹古筝，这次经历很有意思。”王嘉禾说，“我问她为什么想学古筝，小朋友说，有一次她路过一家乐器店，里面摆放着古筝，她拨弄一番琴弦后感到很有意思。课程开始后，考虑到她年龄小，我便教她用古筝弹奏《小星星》等儿歌，没想到她主动说想学《渔舟唱晚》等经典曲目。”

　　王嘉禾很惊讶。“原来，受家庭氛围熏陶，这名小朋友对中国文化很熟悉。”王嘉禾说，“她的妈妈告诉我，希望孩子能学到纯正的中国风音乐，深入了解中国文化。为了帮助教学，我在互联网上搜索古筝曲目创作的动画片故事，向小朋友讲解当时的社会背景。我认为中国音乐文化博大精深，学习古典曲目的同时很有必要了解当时的历史文化。”

　　谈到未来琴社的发展，王嘉禾说，自己心中有一颗梦想的种子。“我希望琴社能由展现中国传统乐器拓展到中国传统文化，在伦敦办一个‘中国文化体验馆’。在体验馆里，游客们不仅能感受音乐的魅力，还能品尝中国茶点，学习中国哲学思想……”王嘉禾说，“这不是一件容易达成的事，需要付出许多精力推进。我会先做好眼前事，一步步向梦想靠近。”

(责编：贾文婷、徐祥丽)

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