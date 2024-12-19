中国新能源车

本报记者 叶 子

图①：采购商在第135届广交会上参观新能源汽车。

新华社记者 卢汉欣摄

图②：在重庆悍威新能源有限公司，工作人员正在组装轮毂。该公司生产的摩托车将通过中欧班列发往欧洲。

新华社记者 黄 伟摄

图③：在江苏省太仓港国际集装箱码头，一批新能源汽车即将出口。

计海新摄（新华社发）

图④：在乌兹别克斯坦首都塔什干，市民乘坐中国企业生产的新能源客车。

格奥尔吉·纳马佐夫摄（新华社发）

图⑤：位于江西省南昌市的江铃新能源汽车有限公司总装车间内，工人们正在赶制新能源汽车出口订单。

时 雨摄（人民视觉）

来自塞内加尔的苏拉，从事中非贸易20多年。今年，他购买了100多辆中国新能源汽车，准备用这些车辆在塞内加尔开展网约车或出租车服务。为此，他购置了充电桩，并在塞内加尔首都达喀尔注册了公司，计划学习中国的网约车模式进行运营。

“在中国这些年，我目睹了中国新能源汽车的快速发展。”苏拉说，他将中国视作一所大学，希望学习并带回中国在新能源汽车领域的先进经验和技术，让自己国家的人民也能享受到这些成果。

很多外国人像苏拉一样，被中国新能源车“圈粉”。

在全球汽车产业经历深刻变革之际，电动化、智能化、网联化趋势风起云涌，凭借在新能源汽车领域的先发优势和持续的技术创新，中国车企正加速布局海外市场，以高质量的产品和服务赢得国际认可，展现出强大的竞争力和品牌影响力，也为加快汽车产业国际合作、帮助各国应对气候变化贡献中国方案和中国智慧。

一场场国际车展上，越来越多外国人士驻足中国品牌展台；国外城市的道路上，越来越常见到中国新能源汽车的身影；在海外投资建厂，成为越来越多中国新能源汽车产业链企业共同的选择……2024年，中国新能源汽车正展现出自信“出海”的新风貌。

中国电动汽车必将越来越多

“如果有人正在考虑是不是购买这辆车，我的建议是，不要犹豫、立刻购买！”在肯尼亚第二大城市蒙巴萨的一家中国品牌新能源汽车专卖店，当地出租车司机朱马试驾了一款中国电动汽车，感觉动力强劲、驾驶舒适。他认为，在肯尼亚的道路上，中国电动汽车必将越来越多。

长期以来，在非洲，被称为“boda-boda”“tuk-tuk”的两轮、三轮摩托车是当地交通的典型形象。如今，来自中国的新能源汽车登陆非洲，正逐步改变当地街道面貌。

在南非，长城、哈弗、比亚迪等中国汽车制造商的电动汽车大量投入市场，受到消费者追捧。在埃及，今年一季度上牌的电动汽车数量达到过去3年总量的1/3，其中绝大部分产自中国。在卢旺达首都基加利，中国电动汽车制造商比亚迪携手当地合作伙伴开设了东非第一家比亚迪电动汽车经销店。

不只是非洲，中国新能源汽车已走向全球。

2024年欧洲足球锦标赛上，比亚迪的新能源汽车作为官方用车，为赛事提供绿色出行服务，吸引了全世界的目光。此前，比亚迪ATTO3被英国新闻公司评选为英国2023年度最佳电动汽车。来自中国的蔚来汽车，已在挪威、德国、荷兰、瑞典和丹麦5个欧洲国家提供产品和服务。

在南美洲的巴西，今年，中国品牌汽车销售店陆续开张，制造工厂开工或升级改造。电动汽车已成为中国对巴西出口的第四大主要产品。巴西电动汽车协会报告显示，比亚迪、奇瑞、长城已跻身2023年巴西畅销电动汽车品牌。

在东南亚的泰国，当地消费者普遍喜欢中国品牌电动汽车的造型、高科技感以及高性价比。泰国新能源汽车协会会长格里萨达·乌达莫表示，2023年泰国的电动汽车年增长约690%，其中大多数都为中国品牌。

凭借高性价比、先进技术和优质服务等，越来越多中国新能源汽车品牌在国际市场脱颖而出。据统计，中国电动汽车出口目的国涵盖欧洲、亚洲、大洋洲、美洲、非洲等地区的180多个国家。

中国汽车工业协会数据显示，2024年1月—10月，中国新能源汽车出口105.8万辆，同比增长显著。2023年，中国新能源汽车出口120.3万辆、同比增长77.2%。不少外媒称赞，中国新能源汽车具备国际竞争力，“中国制造”越来越受世界认可。

出口规模持续扩大，出口车型也越来越丰富。除纯电动汽车外，插电混合动力汽车（PHEV）表现出色。随着全球对环保和可持续发展的重视程度不断提高以及国外充电设施建设不够完善等因素影响，混合动力汽车因其兼具环保与实用的特性，受到越来越多海外消费者的青睐，成为新的增长点。2024年1月—10月，插混汽车出口22.2万辆，同比增长2倍。

不仅是乘用车，来自中国的新能源商用车也受到欢迎。2024年6月13日，30辆新能源客车在办理完海关通关手续后，从吐尔尕特口岸出境，开往吉尔吉斯斯坦首都比什凯克。至此，中国出口吉尔吉斯斯坦最大客车订单完成了最后一批交付。类似的“大单”并不鲜见，来自中国的新能源商用车正在帮助更多国家解决城市交通污染问题，提高人民生活质量。

整车出口的价格逐步走高，意味着出口车型迈向高端化。例如，欧萌达（Omoda）是奇瑞面向海外市场的高端子品牌，首款电动车型欧萌达E5已登陆东南亚、欧洲等40多个国家和地区。

为全球消费者提供多样化选择

10月14日—20日，第90届巴黎国际车展在法国巴黎凡尔赛门展览中心举办。在以欧洲车企为主的4号展馆里，入口处第一个展台却能发现中国品牌零跑的身影。这个“新面孔”在宝马、奔驰、标致、阿尔法·罗密欧等一众欧洲车企中十分显眼，也引发了不少参展观众的好奇。

今年5月，零跑汽车与欧洲车企斯特兰蒂斯集团成立零跑国际合资公司。基于此合作，零跑加快“出海”步伐，自9月起开始进入欧洲市场，已在13个欧洲国家拥有超过200家经销商。

斯特兰蒂斯首席执行官卡洛斯·塔瓦雷斯说，中国新能源车企具备全方位的优秀素质，包括全球领先的新能源汽车技术、独特的全域自研模式以及完备的生产能力。未来，斯特兰蒂斯集团将持续支持零跑汽车的全球化拓展，为更多用户提供智能、清洁、安全、好而不贵的新能源汽车，帮助全人类更好地应对全球变暖问题。

以前，为了尽快追赶、融入全球产业体系，中国汽车通过合资实现“市场换技术”。如今，中国汽车品牌利用“技术换市场”打开了“反向合资”的“出海”新思路，越来越多跨国车企借助中国企业加快电动化智能化转型。这种合作模式下，中国车企可发挥成本效益和电动化自研技术优势，同时借助大型跨国汽车集团成熟的渠道、资源、服务体系，打造出口、销售及生产一体化的纵深布局。

事实上，从过去的整车出口，到如今在当地建厂，并实现零部件、服务本土化落地，中国汽车已经实现“产品、技术、人才、管理”全产业链输出。产业链上下游协同“出海”，成为新的趋势。

“走出去”，与全球车企同台竞技、抢占市场并不容易。许多中国车企深化本土化战略，包括建立更多的销售和服务网络，以及开发符合当地消费者多样化需求的产品。

2024年5月22日，北汽福田出口的最大电动微卡单笔订单——泰国258辆纯电微卡全部下线入库。这笔订单来自泰国政府客户公开招标一批微卡，要求竞标品牌提供新能源产品解决方案。

机会，总是留给有准备的人。彼时，占据泰国微卡市场90%的日系品牌尚未推出相关产品，而在电动微卡市场一片空白时，北汽福田泰国团队就提前布局，深入一线调研车况、用户特点等信息，实现电动卡车的本土化研发，持续推动产品升级。经过1个月的测试对比后，北汽福田团队拿出达到客户需求标准的产品。在产品开发过程中，团队又基于快递邮政等5类场景深度定制，使车辆更加美观舒适、经济环保、安全可靠。

在所有竞标企业中，其他品牌均为国家代理经营模式，唯独北汽福田在泰国成立了合资公司，采用自主经营模式，资源投入更多、配套体系更全，展现出长期扎根泰国市场的姿态，为订单最终达成打下信任基础。

如今，这些车辆已发往泰国各个城市。客户维罗吉反馈，车辆设计时尚大气，智能化程度较高，售后保障也可圈可点。司机萨迈说，他非常喜欢北汽福田的车，“开着舒服不累”。

与北汽福田类似，中国车企正积极布局海外，在泰国、马来西亚、巴西、越南、匈牙利、墨西哥、西班牙等地新建或拟建生产线，在为当地创造就业岗位的同时，也极大推动了全球新能源产业的发展。

值得一提的是，中国新能源汽车的快速发展，融入了5G、移动互联网、大数据、人工智能等多种新技术，产业链、价值链持续向交通、能源、信息通信等领域拓展。中国汽车品牌大步“走出去”，也为核心产业链带来出海机遇。

比如在智能驾驶领域，文远知行旗下2款车获得新加坡许可证，可以在部分公开道路开展试运营。在动力电池领域，宁德时代在德国和匈牙利新建的两座工厂已投入运营，还将在西班牙萨拉戈萨建设一座大型磷酸铁锂电池工厂。

中汽中心中国汽车战略与政策研究中心总工程师吴松泉指出，纵观诸多跨国车企的国际化发展历程，可以看到，其大多经历产品出口规模化、海外运营本地化、经营布局全球化3个阶段。

在业内人士看来，从“商品出口”到“贸易出海”，再到如今的“生态出海”，中国车企的全球化战略将不断升级。中国电动汽车产业的发展，为全球消费者提供多样化选择，也为全球应对气候变化和绿色低碳转型作出积极贡献。

用各种方式拥抱中国的“绿色快车”

回首2024年，对中国汽车工业来说，有一个历史性的时刻——11月14日上午，中国新能源汽车年产量首次突破1000万辆，成为全球首个新能源汽车年度达产1000万辆的国家。这不仅是中国汽车工业发展的一座里程碑，也是全球减排事业的一座绿色里程碑。

数量如此庞大的新能源汽车中，许多已驶向世界各地。

2024年1月15日，搭载5000多台新能源车的“BYD EXPLORER NO.1”（比亚迪“开拓者1号”）滚装船，在深圳港小漠国际物流港举行首航仪式，驶往欧洲的符利辛根港和不来梅哈芬港。这是比亚迪“出海船队”首船，开启了“国车自运”时代。伴随着汽车出口量激增，比亚迪、奇瑞、上汽等纷纷组建船队，加速进入“自主船运”新阶段。

中国新能源车扬帆“出海”，少不了运力支持，港口和海关等也在努力。例如，为顺应新能源车出口数量增长，早在2022年9月，在盐田海事等相关口岸联检单位和中国船级社的共同努力下，盐田国际为车企“量身定制”，推出船载集装箱运输方案。车企可自由选择将2辆/3辆/4辆汽车装入一个集装箱内，结合集装箱独有的空间优势，最大程度上节省平铺摆放所占用的面积。这不仅降低了单车运输成本，更能减少车辆进码头后的拖车卸柜、码头堆存、堆场提离等时间，大大提高了运输时效。

多样的运输方式、逐渐织密的航线、不断降低的成本……运力支持，只是观察中国新能源汽车成功出海背后原因的一个视角。有力的政策支持、完备的产业体系、齐全的配套设施、持续的技术创新、超大规模市场优势……多种因素，共同支撑起中国新能源汽车的“出海”底气。

数据自有说服力：2021年中国自主品牌新能源乘用车在海外市场份额为1.8%，2022年上升到4.6%，2023年上升到7.7%，今年10月单月海外市场份额已达到9.8%。对于中国新能源车辆，外国客户买得多，体验也好。

来自巴西的尼尔顿拥有2辆中国品牌的新能源汽车，他说，中国新能源汽车有自动驾驶、电动座椅等许多配置，性能优越。坐电车去旅行，在靠近河流的地方、在森林里行驶时，车里的安静让他非常愉悦，甚至可以打开窗户聆听大自然，不会被发动机的声音打扰，这种体验很棒。

在埃及开罗经营一家汽车展销店的销售经理叶哈亚，对中国新能源汽车在当地的受欢迎程度有直观感受。他说：“埃及很重视新能源汽车产业的发展。中国制造的新能源汽车进入埃及市场后，助力减少碳排放、降低污染、实现绿色出行，深受埃及人喜爱！”

尼加拉瓜驻华大使迈克尔·坎贝尔在体验驾驶中国新能源汽车后说：“这些新能源汽车彰显了中国的创新力。我们希望更多中国汽车能够面向海外销售，能够让世界各地的用户都来体验。”

的确，1000万辆不是终点，中国新能源汽车的产销量和需求量还在持续增长。放眼世界，绿色出行、可持续发展成为全球大势所趋。无论是鼓励进口中国新能源汽车，还是和中国企业开展技术和产业合作，很多国家都在用各种方式拥抱中国的“绿色快车”。相信在未来，中国新能源汽车的“出海”故事会写下更多精彩篇章。

(责编：贾文婷、徐祥丽)