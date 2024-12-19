本报记者 郑 彬

“多年来，中国经济保持了较高增速水平，发展质量不断提升，取得了令人瞩目的成就。”意大利前经济发展部副部长、上海纽约大学金融客座教授米凯莱·杰拉奇近日在接受记者采访时表示。

杰拉奇与中国的情缘可以追溯到20世纪90年代中期。当时作为一名即将毕业的大学生，他决定前往中国，感受中国日新月异的变化。杰拉奇清晰地记得，中国处处朝气蓬勃，各地建设热火朝天。“那次中国之行改变了我的人生！”杰拉奇感叹道。之后，无论是作为经济学家，还是意大利政府官员，杰拉奇一直都密切关注着中国的发展，并致力于推动中意、中欧之间的合作。“我认为，拥抱中国这样一个具有巨大潜力的经济体，将为意大利和欧洲的未来发展带来更多机会。”杰拉奇说。

杰拉奇表示，中国取得了令人赞叹的发展成就。在基础设施建设方面，中国建成了全球最大的高速铁路网、高速公路网和港口集群，铁路和公路客货运输量、港口货物吞吐量等居世界第一；在科技发展方面，中国在人工智能、电动汽车、绿色能源发电、太空探索、量子计算等领域均处于世界前列，关键技术不断迎来新的突破；在社会民生方面，中国完成脱贫攻坚、全面建成小康社会的历史任务，提前10年实现联合国2030年可持续发展议程的减贫目标。

面对当前全球经济下行压力加大、逆全球化风险上升等一系列挑战，杰拉奇表示，不同于以零和博弈为逻辑的西方发展理念，中国提出的构建人类命运共同体理念和三大全球倡议以合作共赢为基础。“共建‘一带一路’倡议正是这种理念的具体实践。中国通过高质量共建‘一带一路’，为国际社会提供新的路径选择，有助于推动建设平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化。”

“欧中同为全球重要经济体，双方应在彼此尊重的基础上不断寻求新时期合作发展的新机遇，共同促进全球经济复苏与繁荣。”杰拉奇说。

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