国际在线专稿：12月16日，津巴布韦《先驱报》网站刊发肯尼亚智库南南对话执行主任斯蒂芬·恩代格瓦撰写的评论文章《激发非洲潜能》。文章积极评价中非共建“一带一路”给非洲带来的发展与变化，称中国倡议与非洲大陆愿景高度契合，赞许中国为促进非洲互联互通、技术进步和经济可持续发展贡献良多。

津巴布韦《先驱报》网站文章截图

文章写道，中国提出的共建“一带一路”倡议开启了非洲变革的时代，使广大非洲国家走上了一种以基础设施建设与合作优先为特色的全新发展模式。中国倡议正在帮助非洲解决目前所面临的历史性问题，并为其长期经济增长奠定基础。

文章举例称，共建“一带一路”倡议赋予非洲新的发展力量与诸多切实成果：在肯尼亚，中方资助建设的蒙内铁路大大缩短了港口城市蒙巴萨与首都内罗毕之间的客运和物流时间，不仅促进了经贸往来，还创造了数以千计的就业机会，推动当地经济增长；连接埃塞俄比亚和吉布提的亚吉铁路同样是由中国援建，该铁路降低了两国间的运输成本，增强了与全球市场的联系，提振了非洲内陆国家的物流活力；尼日利亚借助中国投资扩大基建，莱基深水港有望助力尼日利亚成为区域贸易枢纽，从而推动西非经济一体化。

文章指出，数十年来，由西方主导的经济金融体系桎梏了非洲经济发展自主权。共建“一带一路”倡议与西方历史上对非洲自上而下的干预模式形成鲜明对比。中国倡导互利共赢的合作伙伴关系，在非洲引发强烈共鸣。这种合作模式维护了非洲的独立自主，也为非洲带来了实际利益。

文章进一步分析称，共建“一带一路”倡议与非洲发展愿景不谋而合。长期以来，非洲一直面临市场分散和内需不足的问题，而通过“一带一路”合作框架下的东非原油管道等项目，非洲具备了实现经济一体化、降低营商成本的条件，非洲各国得以为共同的经济目标加强合作。这与非洲大陆自由贸易区的愿景高度契合，并为自贸区的繁荣发展提供了基础。

文章还提到，共建“一带一路”倡议对推动非洲技术进步与可持续发展作出贡献，包括推进数字基础设施建设，大力投资光纤网络、数据中心与智慧城市等项目，帮助非洲大陆迎接第四次工业革命的到来；帮助南非和肯尼亚等国扩大互联网覆盖并搭建5G网络，加强了区域互联互通，更为金融科技、电子商务和数字创业等领域的创新赋能；重视绿色能源开发，使非洲能够以可持续的方式解决电力短缺问题，其中水电、太阳能和风能项目的建设不仅满足当下需求，还令非洲成为清洁能源生产领域领导者之一。

文章表示，展望未来，共建“一带一路”倡议拥有巨大潜力，或将重新定义非洲在全球经济中的角色。共建“一带一路”助力非洲国家自立自强，走独立自主的发展道路。得益于此，非洲有望很快成为一片繁荣且富有活力的大陆。（胡晓薇）

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